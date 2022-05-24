Нурмагомедов снова поддержал Кейна Веласкеса, который защищал свою семью

– Каждый в мире, кто уважает себя и свою семью, поступил бы так же. Если это касается твоей семьи, никто не будет думать о законе в подобной ситуации. Если животные защищают свою семью, то люди будут поступать абсолютно так же.

Я не понимаю, что этот парень делает на свободе, пусть он тоже сидит, он гораздо опаснее Кейна. Веласкесу уже сорок лет и у него никогда не было проблем в жизни, спорте, общении. Я никогда не встречал более уважительного человека, а я тренировался с ним более десяти лет. Я знаю всю его семью и не понимаю, что сейчас происходит, почему он там, а этот парень на свободе.

Источник фото: социальная сеть Хабиба Нурмагомедова

Напомним, что Кейн Веласкес обстрелял автомобиль, в котором находился Гарри Гуларт, обвиняемый в домогательстве к одной из дочерей чемпиона. Веласкес находится в следственном изоляторе. а Гуларт ожидает решения суда на свободе.

Кстати, легендарный российский боец планирует посетить Веласкеса в тюрьме:

«Вчера я разговаривал с тренером. Спросил у него, есть ли шанс повидаться с Кейном в тюрьме? В России можно это делать. Не знаю, как обстоят дела в этом плане в США. Я не знаю местных законов, но я действительно хочу увидеться с ним. Через пару дней я буду в Сан-Хосе и хочу заглянуть к нему. Я бы с радостью пожал ему руку, чтобы хоть как-то зарядить его позитивной энергией».