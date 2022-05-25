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Очередной судейский скандал в ММА. Команда Холли Холм выразила протест

Среди болельщиков, тренеров, судей и спортивных функционеров продолжаются споры относительно поединка Кэтлин Виеры и Холли Холм, который закончился судейским скандалом.
Очередной судейский скандал в ММА. Команда Холли Холм выразила протест
25 мая 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсеть Холли Холм

— Jackson Wink — спортивный зал экс-чемпионки UFC в полулегком весе. В социальных сетях команды было опубликовано официальное обращение тренерского штаба:

«Судьи должны нести ответственность за совершенные ошибки. Точно так же, как все остальные несут ответственность за неправильные действия. Судьи не выше всех…

Почему их решения так неприкасаемы и никогда не отменяются? Если это не исправить, то легитимность этого вида спорта будет находиться под большим вопросом. Зачем вообще считать количество ударов? Получается, что они ничего не значат, судьи не смотрят статистику. Чем они вообще занимаются?»

Очередной судейский скандал серьезно омрачает общую ситуацию в ММА и требует много ответов, которых пока нет…

Холли Холм в последнем бою уступила Кэтлин Виере раздельным судейским решением. В ее рекорде четырнадцать побед и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
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