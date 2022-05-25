Слив засчитан. Кайла Харрисон не будет драться с Крис Сайборг

Али Абдель-Азиз, который является менеджером Кайлы Харрисон долго говорил, что его подопечной очень интересен бой с Крис Сайборг, но сейчас ситуация резко поменялась:

— Послушайте, все используют имя Харрисон для саморекламы, меня абсолютно не интересует этот бой, не интересуют менеджеры, промоутеры и организации. Бой с Сайборг никогда не состоится, но даже если он будет, то всем на это плевать. Это мое мнение. Кайла Харрисон — лучшая женщина-боец на земле, она просто великолепна. Ей не нужно ничего и никому доказывать.

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— В таком поединке нуждается Крис Сайборг, а Кайла Харрисон зарабатывает шестизначные суммы и прекрасно себя чувствует. Может быть она подерется с Амандой Нуньес, вот такой бой нам интересен. Она победит любую, это может быть Нуньес, Сайборг или Пенья, но не нужно использовать ее имя в качестве рекламы.

Кайла Харрисон в последнем поединке победила Марину Мохнаткину единогласным решением судей. На ее счету тринадцать побед и ни одного поражения.