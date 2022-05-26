Фергюсона снова понесло, его следующий бой может стать последним в UFC

Тони Фергюсон решил подраться с Дастином Порье, решение весьма странное и довольно опасное:

«Я хотел бы получить возможность встретиться с Дастином Порье. Очевидно, он любит драться в стойке. Думаю, что наш поединок в стойке был бы увлекательным. Как только я буду готов, то дам об этом знать UFC. Поверьте, они со мной свяжутся еще раньше: Эй, у нас есть соперник для тебя, других вариантов нет».

Возможно, что этот бой станет последним для Тони Фергюсона в рамках UFC, а может и завершить его карьеру в ММА. Очевидно, что «Эль-Кукуй» находится на сильном спаде, его бои и результаты свидетельствуют об этом гораздо лучше любой статистики. Дастин Порье — ярчайший ударник и нокаутер, а Тони, судя по последним боям, испытывает серьезнейшие проблемы в боях с ударниками. Сейчас ему нужен максимально проходной соперник, не бьющий, а с Дастином Порье шутки совсем плохи. Тони Фергюсон — «пробитый» спортсмен, вероятность его «улета» в нокаут возрастает с каждым попаданием. Плюс, Дастину Порье очень нужна победа, его мотивация будет зашкаливать, что совсем не в пользу Тони. В общем, затея совсем паршивая. Остается надеяться на благоразумие президента UFC Даны Уайта, который подумает о здоровье спортсмена и не даст ему такого противника на данном этапе.

социальная сеть Тони Фергюсона

Тони Фергюсон в последнем поединке уступил Майклу Чендлеру нокаутом во втором раунде. На его счету двадцать пять побед и семь поражений.

Дастин Порье в последнем бою был задушен Чарльзом Оливейрой в третьем раунде. На его счету двадцать восемь побед и семь поражений.