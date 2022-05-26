Экс-боец UFC Марк Муньос решил устроить детский поединок, но нарвался на скандал

Марк Муньос тренирует борьбу в одной из средних школ США, два его ученика повздорили между собой, тренер решил урегулировать этот конфликт в поединке по правилам бокса, данная ситуация стала известна родителям одной из сторон, а они пожаловались руководству школы. Экс-боец UFC был отправлен в отпуск, а его тренерский контракт не будет продлен. Муньос заявил, что поединок должен был проходить в шутливой форме, а не быть настоящим. Сложилась довольно неприятная ситуация, создается впечатление, что она несколько преувеличена, но бойцу от этого не легче. Сейчас он пытается всячески оправдаться:

«Не при каких обстоятельствах я не призывал детей решать спор путем драки. Я хочу оказывать только положительное влияние на детей, которые тренируются под моим руководством, помогать им становиться лучшими борцами, выступать против издевательств и чтить Господа Иисуса Христа. Тысячи борцов, которых я тренировал, подтвердили эти истины на собственном опыте».

Источник фото: социальная сеть Марка Муньоса

Марк Муньос не дерется уже три года, на протяжении всей своей карьеры он работал с детьми, проводил для них лекции и всячески помогал. Особенно он заострял внимание на подростках, которые подвержены буллингу в учебных заведениях. Очень жаль, что данная ситуация может нанести серьезный удар по его тренерской деятельности. Многие бойцы встанут на его сторону и поддержат. А мы будем следить за развитием событий…