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Вагабов против Кудряшова в полуфинале гран-при PRAVDA. Где и когда смотреть

11 июня состоится очень занимательный поединок по правилам бокса. В рамках полуфинала гран-при PRAVDA Дмитрий Кудряшов сразится с Вагабом Вагабовым.
Вагабов против Кудряшова в полуфинале гран-при PRAVDA. Где и когда смотреть
30 мая 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Pravda Fighting Championship

Лига поп-ММА Pravda продолжает организовывать очень интересные ивенты, 11 июня нас ожидает боксерское противостояние между чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым и чемпионом мира по боксу Дмитрием Кудряшовым.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Прямую трансляцию предстоящего турнира покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира в 19 часов по московскому времени.

Фото: Pravda Fighting Championship

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Поединок пройдет по боксерским правилам, а это означает, что фаворитом является Дмитрий Кудряшов — базовый боксер и мастер спорта России по боксу, но не будем забывать, что Вагаб Вагабов тоже является боксером, который выступает по правилам ММА. Кудряшова любят критиковать и утверждают, что у него посредственная боксерская техника, а вот Вагабов любит классику бокса. В этом бою все может решить один точный и убойный удар, а он есть у обоих бойцов. Вагаб Вагабов будет навязывать свою схему боя, а Дмитрию Кудряшову придется столкнуться с мощью и грубой физической силой. Сложно назвать победителя, но мы будем наслаждаться возможностью лицезреть поединок двух именитых соперников и смотреть его величество бокс.

источник: «Советский спорт»
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Вагабов против Кудряшова в полуфинале гран-при PRAVDA. Где и когда смотреть
Вагабов против Кудряшова в полуфинале гран-при PRAVDA. Где и когда смотреть
11 июня состоится очень занимательный поединок по правилам бокса. В рамках полуфинала гран-при PRAVDA Дмитрий Кудряшов сразится с Вагабом Вагабовым.
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