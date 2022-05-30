Макгрегор анонсировал перезагрузку своей карьеры

– С моим телом все в порядке. Я планирую увеличивать нагрузки и набирать свою оптимальную форму. Я должен быть в состоянии нанести свой нокаутирующий удар. На днях меня ожидает очередное обследование. Если все хорошо, то мне разрешат бить ногами и бороться, а это будет означать мое скорое возвращение в октагон. Сейчас я работаю над своими силовыми показателями и боксом. Все идет хорошо! – передает слова ирландского бойца Sky Sports.

Фото: Соцсети Конора Макгрегора

– Бокс – это моя первая любовь в единоборствах. Я прекрасно провел время в последний раз, когда был там. Очевидно, что мое возвращение будет внутри октагона UFC. Я планирую драться по правилам смешанных единоборств. Эта история далека от завершения, она только пишется. Это только начало, туда я и вернусь. В боксе я тоже буду, но это только в будущем. Я планирую драться и продолжать развиваться как боец ММА.

Конор Макгрегор в последнем поединке уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. В его статистике двадцать две победы и шесть поражений.