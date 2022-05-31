Страсти накаляются. Масвидаль хочет драться с Макгрегором

Масвидаль подтягивают свою борьбу, пишет чужим женам, а теперь решил проехаться по экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору.

– Макгрегор – фальшивый. Он знает, что я человек, который сильно бьет и что я пришел убивать. Я не прихожу обниматься в клетке. Я собираюсь отдать все, что внутри меня, чтобы убить его. Он активно вкалывает в себя стероиды, но остается маленьким мальчиком. Я бы хотел драться в весовой категории до семидесяти семи килограммов, но я никого не жду. Если Конор захочет драться со мной, то я разобью его лицо, а если нет, то я буду драться с другим соперником, – сказал Масвидаль в итервью ESPN Deportes.

Фото: Соцсети Хорхе Масвидаля

О СВОИХ БОЯХ

– Вариантов много, но я хочу вернуться в оптимальной форме. Все знают, что я великолепно бью руками и ногами. В стойке меня не победить, но меня можно бросить и удержать в борьбе, а вот над этим я сейчас активно работаю, мне нужно закрыть этот пробел и снова начать побеждать. Я сфокусирован на UFC, поединок с Джейком Полом отошел на второй план, а какой смысл о нем думать и говорить? Все понимают, что я просто его уничтожу.

Хорхе Масвидаль в последнем поединке уступил Колби Ковингтону единогласным решением судей. На его счету тридцать пять побед и шестнадцать поражений.