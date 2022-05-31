Чемпионат России по ММА в эпоху санкций. Где смотреть и что ожидать

Что будет необычного

Это первый чемпионат по ММА в эпоху спортивных санкций против России. Он является абсолютно тупиковым. По итогам чемпионата формируется сборная команда России, которая будет выступать на чемпионатах мира и Европы, но в начале марта международная федерация IMMAF ввела абсолютно необоснованные санкции в отношении нашей страны, запретив выступления на всех международных соревнованиях. Кстати, никакого ответа Союз ММА России толком не организовал, а отделался общими фразами, никаких альтернативных федераций, соревнований и другой обоснованной реакции просто нет. Ситуация получилась довольно странная… Чемпионат есть, а дальше ничего нет. Возможно, что данное соревнование войдет в историю отечественного любительского ММА, собрав рекордно малое количество участников. Казалось, что надо снова отойти от правил международной федерации, которые сильно снизили интерес к любительскому ММА, допустить профессионалов, устроив действительно интересное событие, но нет, все осталось по-прежнему, даже форма, которая далека от привычного ММА.

Источник фото: Союз ММА России

Где смотреть

Трансляция начнется 3 июня, поединки будут проходить в течении всего дня. Прямой эфир будет доступен в официальной группе Союза ММА России в социальной сети «ВКонтакте». Финальные поединки пройдут 5 июня.

Количество участников

Обычно чемпионат России по ММА собирал около трех сотен участников, но совершенно непонятно их количество в этом году. Многие региональные спорткомитеты могут ограничить финансирование неолимпийских видов спорта, мотивируя решение отсутствием международных выездов.