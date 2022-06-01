Волков, Жанг и Кудряшов устроят жаркое лето. Главные поединки июня в ММА и боксе

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ ММА
С 2 по 6 июня в городе Астрахань пройдет чемпионат России по ММА среди мужчин и неофициальное всероссийское соревнование среди женщин.
UFC VEGAS 56
5 июня в США состоится турнир UFC Вегас 56, в главном поединке вечера Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком. В рамках предстоящего турнира россиянин Муса Евлоев проведет свой очередной поединок и ожидается возвращение казахстанского спортсмена Жалгаса Жумагулова.
5 ИЮНЯ. БОКС
5 июня в Австралии пройдет боксерский турнир. В главном бою вечера Джордж Камбосос и Девин Хейни разыграют титул чемпиона мира в легком весе.
AMC FIGHT NIGHTS: ПИРАЕВ - АББАСОВ
10 июня в Москве состоится турнир AMC Fight Nights 112, в главном бою вечера Мариф Пираев и Нариман Аббасов сразятся за титул организации в легком весе.
PRAVDA: ВАГАБОВ - КУДРЯШОВ. БОКС
11 июня в Москве пройдет турнир поп-ММА промоушена PRAVDA. В рамках полуфинала гран-при Вагаб Вагабов подерется с Дмитрием Кудряшовым по правилам бокса.
UFC 275
12 июня в США состоится турнир UFC 275. В главном бою вечера Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра оспорят титул организации в полутяжелом весе. Валентина Шевченко сразится с Таилой Сантос, Вейли Жанг проведет реванш с Йоанной Енджейчик, а Рамазан Эмеев разделит октагон с Делла Маддалена.
ACA 140: РЕЗНИКОВ - РАМОС
17 июня в Сочи пройдет турнир ACA 140. В главном бою вечера Артем Резников сойдется с Дави Рамосом.
БЕТЕРБИЕВ - СМИТ. БОКС.
19 июня в США состоится боксерский турнир, в главном поединке россиянин Артур Бетербиев будет защищать титул чемпиона мира в поединке с Джо Смитом.
UFC on ESPN 37
19 июня в США пройдет турнир UFC on ESPN 37. В рамках ивента ожидается возвращение в октагон Альберта Дураева и Дамира Исмагулова.
BELLATOR
25 июня в США состоится очередной турнир Bellator. В главном поединке вечера Гегард Мусаси будет биться с Джонни Эбленом. В рамках турнира ожидается возвращение Александра Шаблия и Магомеда Магомедова.
UFC VEGAS 57
26 июня в США пройдет очередной ивент UFC. На турнире выступят сразу нескольких российских бойцов: Арман Царукян, Тагир Уланбеков, Умар Нурмагомедов и представитель Казахстана Шавкат Рахмонов.