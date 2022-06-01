Волков, Жанг и Кудряшов устроят жаркое лето. Главные поединки июня в ММА и боксе

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ ММА

С 2 по 6 июня в городе Астрахань пройдет чемпионат России по ММА среди мужчин и неофициальное всероссийское соревнование среди женщин.

Фото: Союз MMA России

UFC VEGAS 56

5 июня в США состоится турнир UFC Вегас 56, в главном поединке вечера Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком. В рамках предстоящего турнира россиянин Муса Евлоев проведет свой очередной поединок и ожидается возвращение казахстанского спортсмена Жалгаса Жумагулова.

5 ИЮНЯ. БОКС

5 июня в Австралии пройдет боксерский турнир. В главном бою вечера Джордж Камбосос и Девин Хейни разыграют титул чемпиона мира в легком весе.

Фото: ESPN

AMC FIGHT NIGHTS: ПИРАЕВ - АББАСОВ

10 июня в Москве состоится турнир AMC Fight Nights 112, в главном бою вечера Мариф Пираев и Нариман Аббасов сразятся за титул организации в легком весе.

Фото: AMC Fight Nights

PRAVDA: ВАГАБОВ - КУДРЯШОВ. БОКС

11 июня в Москве пройдет турнир поп-ММА промоушена PRAVDA. В рамках полуфинала гран-при Вагаб Вагабов подерется с Дмитрием Кудряшовым по правилам бокса.

Фото: Pravda Fighting Championship

UFC 275

12 июня в США состоится турнир UFC 275. В главном бою вечера Иржи Прохазка и Гловер Тейшейра оспорят титул организации в полутяжелом весе. Валентина Шевченко сразится с Таилой Сантос, Вейли Жанг проведет реванш с Йоанной Енджейчик, а Рамазан Эмеев разделит октагон с Делла Маддалена.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ACA 140: РЕЗНИКОВ - РАМОС

17 июня в Сочи пройдет турнир ACA 140. В главном бою вечера Артем Резников сойдется с Дави Рамосом.

Фото: ACA MMA

БЕТЕРБИЕВ - СМИТ. БОКС.

19 июня в США состоится боксерский турнир, в главном поединке россиянин Артур Бетербиев будет защищать титул чемпиона мира в поединке с Джо Смитом.

Фото: соцсети Артура Бетербиева

UFC on ESPN 37

19 июня в США пройдет турнир UFC on ESPN 37. В рамках ивента ожидается возвращение в октагон Альберта Дураева и Дамира Исмагулова.

BELLATOR

25 июня в США состоится очередной турнир Bellator. В главном поединке вечера Гегард Мусаси будет биться с Джонни Эбленом. В рамках турнира ожидается возвращение Александра Шаблия и Магомеда Магомедова.

Фото: Bellator

UFC VEGAS 57

26 июня в США пройдет очередной ивент UFC. На турнире выступят сразу нескольких российских бойцов: Арман Царукян, Тагир Уланбеков, Умар Нурмагомедов и представитель Казахстана Шавкат Рахмонов.