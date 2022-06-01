Президент UFC нелестно отозвался о боксе

Напомним, что Дана Уайт уже становился со-промоутером боксерских поединков и не остался удовлетворен своим участием в этих мероприятиях.

– Бокс – это абсолютно сломанный бизнес, просто кошмар. Нет никакого смысла пытаться его исправить. Иногда мне кажется, что нужно взяться за бокс, но зачем? Если вы понимаете о чем я говорю…Зачем мне вообще погружаться в этот дикий кошмар? – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Blockasset.

Фото: Соцсети Даны Уайта

– Я сам занимался боксом и люблю смотреть боксерские поединки, но одно дело смотреть, а другое организовывать. Это совершенно разные вещи. Я участвовал в организации поединка Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера, но это был единичный случай и просьба Конора. Я сосредоточен на UFC и не планирую заниматься промоутерской деятельность, вести конкретного бойца. Возникнет слишком много просьб и вопросов. а я не могу разорваться.

Позиция Даны Уайта абсолютно понятна, он ограничивает своих бойцов от выступлений по правилам бокса, мотивируя свои действия контрактами спортсменов с UFC. Вопрос о организации боксерских поединков под его эгидой тоже автоматически закрывается. Президент UFC выбирает ММА.