Сехудо грезит возвращением и отказывается от реванша с Крузом

Недавно Доминик Круз заявил, что хочет отомстить Генри Сехудо за поражение и потерю титула. «Трипл Си» сразу отреагировал и продолжил спекулировать на тему своего возвращения в ММА.

- У Доминика была возможность, но он не смог продержаться больше двух раундов. Это было довольно весело. Я избавился от него, а потом записал обучающее видео: удар коленом, который отправил его в нокаут, набрал 130 тысяч просмотров. Я причинил ему такую боль, что он моментально очнулся, - приводит слова Сехудо MMA Junkie.

Фото: Jasen Vinlove / MMA Junkie

- Итак, Доминик, тебе придется подождать, садись в конец очереди. У тебя был шанс, но ты его не использовал, а теперь придется ждать. Мне нужен настоящий соперник, который сможет драться со мной, а не бегать, проигрывая в первом раунде.

Скорее всего, буду драться ближе к концу года, с большим нетерпением жду этого. Я буду готов! Вы, ребята, увидите лучшую версию «Трипл Си». Я снова завоюю свою корону, меня тошнит от нынешних чемпионов.

Сложно относиться к его словам серьезно, Генри Сехудо постоянно говорит о своем возвращении, но дальше слов ничего не идет…