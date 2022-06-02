Секс-символ ММА Пейдж Ванзант дебютировала в рестлинге

Последние свои поединки Пейдж Ванзант провела по правилам кулачных боев, а теперь выступила на турнире промоушена AEW, который организует турниры по рестлингу.

— Я чувствую себя прекрасно, выступала в составе команды и мы одержали победу. Я показала всем, что могу быть профессиональным рестлером, но не буду себя хвалить и ставить высшую оценку. Всегда есть возможность стать лучше. Я только начинаю заниматься этим. У меня всегда были трудности с борьбой, но я быстро учусь и развиваюсь. Мне кажется, что многие сейчас обратят внимание на AEW и девушек, которые выступают там. Теперь у меня есть цель — это дебют в одиночном разряде, а пока я участвовала в командном.

AEW

Пока непонятно, что планирует делать Пейдж Ванзант, оставаться в рестлинге или драться на голых кулаках, но внимание к ней огромное, а ее гонорары продолжают расти.