ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Корреспондент UFC Лаура Санко ответила критикам, которые постоянно оскорбляют ее

Лаура Санко – неотъемлемая часть любого турнира UFC. Она постоянно подвергается критике и оскорблениям в социальных сетях, многие фанаты ММА не верят, что она попала в индустрию благодаря своему уму, а не внешности.
Корреспондент UFC Лаура Санко ответила критикам, которые постоянно оскорбляют ее
02 июня 2022 10:55
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Лауры Санко

Многие не знают, но у Санко есть один профессиональный поединок, который она провела в рамках женского промоушена Invicta FC, а потом занялась спортивной журналистикой и стала частью UFC.

– Существует целый контингент людей, который считает, что я получила эту работу каким-то неблаговидным и скандальным образом. Уверяю вас, все это было не так. Кто-то говорит, что у меня есть эта работа из-за моей внешности, а другие кричат, что я глупая и не могу ничего сказать, а тексты за меня пишут другие люди. Я уже смирилась с подобными высказываниями, у UFC есть свое мнение и они не обращают внимание на подобные глупости. Главное, что мне помогает мое окружение, а к мнению этих людей стоит прислушаться: Даниэль Кормье, Рашад Эванс, Майкл Биспинг, Пол Фелдер – они меня уважают, мы работаем в одной связке. Я многим обязана своим коллегам-мужчинам, которые регулярно уступают мне место за комментаторским столом.

Источник фото: социальная сеть Лауры Санко

– Некоторые говорят, что я первопроходец данного направления… Я хочу соответствовать таким заявлением и продолжаю свое развитие.

У Лауры Санко много завистников, многие диванные эксперты не могут смириться с тем, что девушка больше понимает в ММА, но благо, что их мнение не особо берется в расчет.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Корреспондент UFC Лаура Санко ответила критикам, которые постоянно оскорбляют ее
Корреспондент UFC Лаура Санко ответила критикам, которые постоянно оскорбляют ее
Лаура Санко – неотъемлемая часть любого турнира UFC. Она постоянно подвергается критике и оскорблениям в социальных сетях, многие фанаты ММА не верят, что она попала в индустрию благодаря своему уму, а не внешности.
02.06.2022 10:55
ММА
автор: Антон Купреченков
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант дебютировала в рестлинге
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант дебютировала в рестлинге
Экс-боец UFC продолжает свое путешествие по миру единоборств, дебютировав в профессиональном рестлинге.
02.06.2022 08:05
ММА
автор: Антон Купреченков
Сехудо грезит возвращением и отказывается от реванша с Крузом
Сехудо грезит возвращением и отказывается от реванша с Крузом
Это уже порядком надоело, но Генри Сехудо снова говорит о своем возвращении и даже отметает потенциальных соперников.
01.06.2022 18:03
ММА
автор: Антон Купреченков
Президент UFC нелестно отозвался о боксе
Президент UFC нелестно отозвался о боксе
Очень часто организаторы боксерских поединков критикуют ММА, президент UFC Дана Уайт решил не оставаться в стороне и ответил боксерской братии.
01.06.2022 12:33
ММА
автор: Антон Купреченков
Волков, Жанг и Кудряшов устроят жаркое лето. Главные поединки июня в ММА и боксе
Волков, Жанг и Кудряшов устроят жаркое лето. Главные поединки июня в ММА и боксе
В июне нас ожидает множество интересных поединков по правилам бокса и ММА. «Советский спорт» расскажет о главных бойцовских событиях начала лета.
01.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Чемпионат России по ММА в эпоху санкций. Где смотреть и что ожидать
Чемпионат России по ММА в эпоху санкций. Где смотреть и что ожидать
С 2 по 6 июня в Астрахани пройдет чемпионат России по ММА среди мужчин и неофициальные всероссийские соревнования среди женщин.
31.05.2022 15:51
ММА
автор: Антон Купреченков
Страсти накаляются. Масвидаль хочет драться с Макгрегором
Страсти накаляются. Масвидаль хочет драться с Макгрегором
Скандальный Хорхе Масвидаль продолжает вести боевые действия в интернете. В этот раз досталось Конору Макгрегору, которому грозятся разбить лицо.
31.05.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Макгрегор анонсировал перезагрузку своей карьеры
Макгрегор анонсировал перезагрузку своей карьеры
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор все чаще стал появляться на публике и давать новые интервью, а это значит, что его поединок близится к официальному анонсу.
30.05.2022 18:12
ММА
автор: Антон Купреченков
Вагабов против Кудряшова в полуфинале гран-при PRAVDA. Где и когда смотреть
Вагабов против Кудряшова в полуфинале гран-при PRAVDA. Где и когда смотреть
11 июня состоится очень занимательный поединок по правилам бокса. В рамках полуфинала гран-при PRAVDA Дмитрий Кудряшов сразится с Вагабом Вагабовым.
30.05.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Шевченко нацелилась на победительницу боя между Нуньес и Пенья
Шевченко нацелилась на победительницу боя между Нуньес и Пенья
Валентина Шевченко может снова подняться в легчайший вес и встретиться с Амандой Нуньес.
29.05.2022 15:11
ММА
автор: Антон Купреченков
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Россия опять проиграла четвертьфинал Хорватии по пенальти… Как Рублев покинул «Ролан Гаррос»
До полуфинала «Ролан Гаррос» из россиян дошла только Дарья Касаткина. Андрей Рублев в затяжном и упорнейшем матче 1/4 уступил хорвату Марину Чиличу.
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесота Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Феерия от Макдэвида и мало голов в дерби русских супервратарей. Расклады на полуфиналы Кубка Стэнли
За океаном стартуют финалы конференций: на Востоке «Тампа» сразится с «Рейнджерс», на Западе «Колорадо» ждет непростая серия с «Эдмонтоном».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика