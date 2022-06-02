Корреспондент UFC Лаура Санко ответила критикам, которые постоянно оскорбляют ее

Многие не знают, но у Санко есть один профессиональный поединок, который она провела в рамках женского промоушена Invicta FC, а потом занялась спортивной журналистикой и стала частью UFC.

– Существует целый контингент людей, который считает, что я получила эту работу каким-то неблаговидным и скандальным образом. Уверяю вас, все это было не так. Кто-то говорит, что у меня есть эта работа из-за моей внешности, а другие кричат, что я глупая и не могу ничего сказать, а тексты за меня пишут другие люди. Я уже смирилась с подобными высказываниями, у UFC есть свое мнение и они не обращают внимание на подобные глупости. Главное, что мне помогает мое окружение, а к мнению этих людей стоит прислушаться: Даниэль Кормье, Рашад Эванс, Майкл Биспинг, Пол Фелдер – они меня уважают, мы работаем в одной связке. Я многим обязана своим коллегам-мужчинам, которые регулярно уступают мне место за комментаторским столом.

Источник фото: социальная сеть Лауры Санко

– Некоторые говорят, что я первопроходец данного направления… Я хочу соответствовать таким заявлением и продолжаю свое развитие.

У Лауры Санко много завистников, многие диванные эксперты не могут смириться с тем, что девушка больше понимает в ММА, но благо, что их мнение не особо берется в расчет.