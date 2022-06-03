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Мохнаткина вновь возвращается в клетку PFL

Многократная чемпионка России и Мира по самбо Марина Мохнаткина получила новую соперницу и снова попытается закрепиться в гран-при PFL.
Мохнаткина вновь возвращается в клетку PFL
03 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Professional Fighters League

Марина Мохнаткина снова будет драться. 1 июля она выйдет в клетку PFL, а ее соперницей станет мексиканка Абигейл Монтес.

ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ ПОЕДИНКА

Абигейл Монтес очень непонятная спортсменка, у нее нет ярко выраженной бойцовской базы, большинство своих поединков она старается проводить в стойке, но не обладает нокаутирующей мощью. Сложно представить, что она сможет противопоставить Марине Мохнаткиной с ее навыками самбо. Для россиянки этот бой может стать хорошей передышкой после поединка с Кайлой Харрисон и возможностью уверенно вернуться на победную тропу.

КАК СМОТРЕТЬ ТУРНИРЫ PFL В ОБХОД БЛОКИРОВКИ

Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

«ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите — MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Фото: Professional Fighters League

Марина Мохнаткина в последнем бою уступила Кайле Харрисон единогласным решением судей. В ее статистике шесть побед и три поражения.

Абигейл Монтес в последнем поединке уступила Елене Колесник раздельным судейским решением. В ее рекорде три победы и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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