Дастин Порье призвал к реформе системы взвешивания в ММА

— Мы все должны взвешиваться на цифровых весах, они являются максимально точными. На наших весах есть парень, который постукивает по шкале баланса веса, а это своего рода балансировка, он дает команды и регулирует фунты. Все это неправильно. Нам нужна точность. Вы просто встаете на цифровые весы, они отображают все на экране, а это и есть ваш фактический вес и больше никаких заморочек. Мне совершенно не нравится факт, что какие-то ребята стучат по шкале баланса. Я считаю, что Чарльз Оливейра мог продолжить гонять вес, ему нужно было разрешить делать это. Его никто не выносил, он не спотыкался. Он всегда очень худой и высокий — это его нормальное состояние и форма. C ним было все в полном порядке, он сильный парень. Он мог бы попытаться сбросить лишние килограммы и сделать нужный вес, но UFC отказали ему, а это чемпионский бой и ставки в нем слишком высоки, но ему просто не дали это сделать.

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Дастин Порье в последнем поединке уступил Чарльзу Оливейре удушающим приемом в третьем раунде. На его счету двадцать восемь побед и семь поражений.