Помогут ли Драго горы Кисловодска? Прогноз на бой Волков - Розенстрайк

Встречаются тяжеловесы промоушена, занимающие седьмое и восьмое места в рейтинге. Уже этот факт говорит о том, что бой обещает быть упорным и непредсказуемым. И это отличный повод для пари! Получайте Джекпоны, независимо от его результатов, всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше 50 призов каждый день! Призовой фонд грандиозной акции – 450 миллионов рублей, присоединяйтесь к клубу победителей!

Ориентировочно поединок начнется в 1:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет смотреть на телеканале «Матч ТВ» и видеосервисе UFC Fight Pass.

33-летний Волков за свою карьеру в ММА провел 34 поединка, потерпев 10 поражений. Последнее было в марте в Лондоне на турнире UFC Fight Night 204. Россиянин в первом раунде проиграл сабмишеном британцу Тому Аспиналлу.

UFC

34-летний Розенстрайк уже много месяцев не выходил в октагон. В сентябре 2021-го он уступил в UFC 266 Кертису Блэйдсу единогласным решением судей. А всего в его активе 12 побед при трех поражениях. Куда больше у него опыт в кикбоксинге. Там Жаирзиньо провел 85 поединков, и уже по этой статистике можно понять, что ударная техника — его главный козырь.

Хотя и она не всегда выручает. Например, в бою с действующим чемпионом в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну суринамец пошел в размен и за это поплатился очень быстро — через 20 секунд Розенстрайк был нокаутирован.

UFC

Вот только у Драго, как давно зовут Волкова, нет ударной мощи Нганну. Хотя были периоды, когда он специально набирал в массе, жертвуя выносливостью. Такая практика не принесла успеха в бою с Сирилом Ганом. Перед сражением с Аспиналлом Александр сбросил лишние килограммы, но и это не привело его к победе. Потерпев ряд неудач, наш атлет отправился в Кисловодск — в горы на олимпийскую базу. Посмотрим, как высокогорье скажется на его физических кондициях.

Перед встречей в октагоне с Розенстайком Волков готовился с новыми партнерами и тренерами. По его прогнозам, это должно оказать положительный эффект в плане выносливости. Это важно, чтобы работать пять раундов.

В целом же букмекеры отдают преимущество Драго. Его соперник довольно предсказуем в своих действиях. В пользу Александра его опыт и физическая сила. Жаирзиньо неплохо чувствует себя в партере, но вполне вероятно, что именно там схватка и завершится. Волков техничнее своего оппонента, лучше работает ногами. Да и в борьбе превосходит суринамца.

Перед боем Волков не скрывал, что надеется все закончить в первых раундах, а что из этого выйдет — скоро узнаем. Когда встречаются соседи в рейтинге, многое зависит от удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите Колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.