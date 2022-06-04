«Гладиатор» дебютирует в UFC. Топ-10 фактов о Ринате Фахретдинове

Факт №1
Ринат Фахретдинов родился 28 сентября 1991 года в Саранске, республика Мордовия.
Факт №2
После окончания школы будущий спортсмен поступил в Мордовский государственный университет на юридический факультет, но с связи с финансовыми проблемами перешел на заочное отделение и устроился на работу.
Факт №3
В возрасте двадцати лет осуществил переезд в Москву и работал на трех работах одновременно.
Факт №4
В этот период Фахретдинов решил заняться единоборствами и пришел в секцию боевого самбо. Ринат стал участвовать в соревнованиях, получил первый разряд и начал свое путешествие по миру единоборств.
Факт №5
Ринат Фахретдинов тренировался под руководством Равиля Габдуллина и Боконяева Александра, а сейчас его основным тренером является Юсуп Саадулаев.
Факт №6
В профессиональном ММА Ринат Фахретдинов дебютировал в 2013 году, задушив Шамиля Рафикова в первом раунде.
Факт №7
Ринат Фахретдинов является мастером спорта России по боевому самбо, мастером спорта России по панкратиону, мастером спорта России по ММА.
Факт №8
Российский боец подписал контракт с UFC в 2021 году после победы нокаутом над Эриком Спайсли. Поединок состоялся в рамках претендентского шоу Даны Уайта.
Факт №9
В профессиональном рекорде Рената Фахретдинова двадцать одна победа и два поражения.
Факт №10
В дебютном поединке в UFC Фахретдинов сразится с греком Андреасом Михайлидисом.