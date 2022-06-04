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«Гладиатор» дебютирует в UFC. Топ-10 фактов о Ринате Фахретдинове

Российский средневес ММА Ринат Фахретдинов дебютирует в рамках UFC 5 июня. Мы составили подборку наиболее интересных моментов из его биографии.
«Гладиатор» дебютирует в UFC. Топ-10 фактов о Ринате Фахретдинове
04 июня 2022 08:59
автор: Антон Купреченков
автор фото: Аккаунт Рината Фахретдинова "ВКонтакте"

Факт №1

Ринат Фахретдинов родился 28 сентября 1991 года в Саранске, республика Мордовия.

Факт №2

После окончания школы будущий спортсмен поступил в Мордовский государственный университет на юридический факультет, но с связи с финансовыми проблемами перешел на заочное отделение и устроился на работу.

Факт №3

В возрасте двадцати лет осуществил переезд в Москву и работал на трех работах одновременно.

Факт №4

В этот период Фахретдинов решил заняться единоборствами и пришел в секцию боевого самбо. Ринат стал участвовать в соревнованиях, получил первый разряд и начал свое путешествие по миру единоборств.

Аккаунт Рината Фахретдинова "ВКонтакте"

Факт №5

Ринат Фахретдинов тренировался под руководством Равиля Габдуллина и Боконяева Александра, а сейчас его основным тренером является Юсуп Саадулаев.

Факт №6

В профессиональном ММА Ринат Фахретдинов дебютировал в 2013 году, задушив Шамиля Рафикова в первом раунде.

Факт №7

Ринат Фахретдинов является мастером спорта России по боевому самбо, мастером спорта России по панкратиону, мастером спорта России по ММА.

Аккаунт Рината Фахретдинова "ВКонтакте"

Факт №8

Российский боец подписал контракт с UFC в 2021 году после победы нокаутом над Эриком Спайсли. Поединок состоялся в рамках претендентского шоу Даны Уайта.

Факт №9

В профессиональном рекорде Рената Фахретдинова двадцать одна победа и два поражения.

Факт №10

В дебютном поединке в UFC Фахретдинов сразится с греком Андреасом Михайлидисом.

источник: «Советский спорт»
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