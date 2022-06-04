Русские снова в Вегасе. Где смотреть UFC Vegas 56 и кто будет драться

UFC Vegas 56 пройдет в ночь с 4 на 5 июня. На турнире выступит несколько представителей России: Александр Волков, Мовсар Евлоев, Ринат Фахретдинов и представитель Казахстана Жалгас Жумагулов.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC VEGAS 56

Турнир UFC Vegas 56 стартует в ночь с 4 на 5 июня в 00:00 по московскому времени. Основной кард начнется 03:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 56

Главные бои:

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк

Дэн Иге — Мовсар Евлоев

Майкл Тризано — Лукас Алмейда

Карин Силва — Полиана Ботельо

Алонзо Менифилд — Аскар Можаров

Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич

Предварительные поединки:

Джо Солекки — Алекс да Силва

Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта

Оде Осборн — Заррух Адашев

Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени

Джонни Муньоз — Тони Грейвэли

Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов

Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис

Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич