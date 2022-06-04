Русские снова в Вегасе. Где смотреть UFC Vegas 56 и кто будет драться

UFC Vegas 56 пройдет в ночь с 4 на 5 июня. На турнире выступит несколько представителей России: Александр Волков, Мовсар Евлоев, Ринат Фахретдинов и представитель Казахстана Жалгас Жумагулов.
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC VEGAS 56
Турнир UFC Vegas 56 стартует в ночь с 4 на 5 июня в 00:00 по московскому времени. Основной кард начнется 03:00 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 56
Главные бои:
Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк
Дэн Иге — Мовсар Евлоев
Майкл Тризано — Лукас Алмейда
Карин Силва — Полиана Ботельо
Алонзо Менифилд — Аскар Можаров
Фелис Херриг — Каролина Ковалькевич
Предварительные поединки:
Джо Солекки — Алекс да Силва
Дэймон Джексон — Дэн Аргуэта
Оде Осборн — Заррух Адашев
Никлас Штольце — Бенуа Сент-Дени
Джонни Муньоз — Тони Грейвэли
Джеффри Молина — Жалгас Жумагулов
Ринат Фахретдинов — Андреас Михаилидис
Эрин Блэнчфилд — Джей-Джей Олдрич