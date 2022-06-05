Порье рассказал о слабых сторонах Оливейры и поделился своими ошибками в бою с ним

Легковес UFC Дастин Порье стал давать много аналитической информации, что раньше за ним не замечалось. Сначала он предложил реформу процедуры взвешивания в ММА, а теперь рассказал о слабых сторонах экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры и озвучил примерную схему работы против него, прокомментировав поражение Джастина Гейджи.

– Мне кажется, что Джастин Гейджи должен был быть более внимательным, стараться находиться сверху и причинять ему постоянную боль, но он не сделал этого и проиграл. Все это случилось и со мной. Все мы должны уважать Бразильское джиу джитсу. Я всегда занимался этим видом спорта, у меня тоже есть черный пояс и я тренируюсь с лучшими парнями в мире. Я уверен в себе и умею хорошо бороться, но в подготовке к бою с ним я больше тренировал свой тайский бокс. У меня был план, я планировал избегать борьбу и оставаться именно в стойке, а это и была моя главная ошибка. Итак, даже во втором раунде, когда я оказался на спине, я попытался встать и зашел в тупик, а мне нужно было использовать свое джиу джитсу и навязать ему борьбу, но я этого не сделал. Мне нужно было именно бороться, создавать ему неудобства и вывести из зоны комфорта. Гейджи совершил абсолютно такую же ошибку.