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Порье рассказал о слабых сторонах Оливейры и поделился своими ошибками в бою с ним

Дастин Порье продолжает открываться для фанатов ММА с новой стороны, теперь он становится неплохим аналитиком, а его мысли заслуживают нашего внимания.
Порье рассказал о слабых сторонах Оливейры и поделился своими ошибками в бою с ним
05 июня 2022 09:58
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Дастина Порье

Легковес UFC Дастин Порье стал давать много аналитической информации, что раньше за ним не замечалось. Сначала он предложил реформу процедуры взвешивания в ММА, а теперь рассказал о слабых сторонах экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры и озвучил примерную схему работы против него, прокомментировав поражение Джастина Гейджи.

– Мне кажется, что Джастин Гейджи должен был быть более внимательным, стараться находиться сверху и причинять ему постоянную боль, но он не сделал этого и проиграл. Все это случилось и со мной. Все мы должны уважать Бразильское джиу джитсу. Я всегда занимался этим видом спорта, у меня тоже есть черный пояс и я тренируюсь с лучшими парнями в мире. Я уверен в себе и умею хорошо бороться, но в подготовке к бою с ним я больше тренировал свой тайский бокс. У меня был план, я планировал избегать борьбу и оставаться именно в стойке, а это и была моя главная ошибка. Итак, даже во втором раунде, когда я оказался на спине, я попытался встать и зашел в тупик, а мне нужно было использовать свое джиу джитсу и навязать ему борьбу, но я этого не сделал. Мне нужно было именно бороться, создавать ему неудобства и вывести из зоны комфорта. Гейджи совершил абсолютно такую же ошибку.

источник: «Советский спорт»
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