Брутальный нокаут Волкова. Обзор и результаты турнира UFC Vegas 56

Успешный дебют Рината Фахретдинова
Ринат Фахретдинов успешно дебютировал в UFC. Бой прошел всю стадию, россиянин успешно работал в стойке и использовал борьбу, победив Андреаса Михайлидиса единогласным решением судей.
Победа Мовсара Евлоева
Непобежденный российский полулегковес Мовсар Евлоев провел очередное доминирующее выступление. В этом бою было все, Евлоев превзошел Дэна Иге по всем показателям и заслуженно одержал победу единогласным решением судей.
Брутальный нокаут Александра Волкова
Александр Волков порадовал всех фанатов ММА. Многие не верили в него, но он снова проявил себя с лучшей стороны. Волков зажал Розенстрайка у сетки, попал правым прямым и добил ударом снизу, нокаутировав его в первом раунде.
Технические результаты UFC Vegas 56
Предварительный кард:
- Эрин Блэнчфилд победила ДжейДжей Олдрич удушающим приёмом во втором раунде;
- Ринат Фахретдинов победил Андреаса Михаилидиса единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);
- Джеффри Молина победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);
- Тони Грейвэли победил Джонни Муньоза техническим нокаутом в первом раунде;
- Бенуа Сэн-Дени победил Никласа Штольце удушающим приёмом во втором раунде;
- Дэймон Джексон победил Дэниеля Аргуэту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);
- Джо Солекки победил Алекса Да Сильву большинством судейских голосов (28-28, 28-27, 29-28);
- Каролина Ковалькевич победила Фелис Херриг удушающим приёмом во втором раунде.
Основные поединки:
- Алонзо Менфилд победил Аскара Можарова техническим нокаутом в первом раунде;
- Оде Осборн победил Зарруха Адашева техническим нокаутом в первом раунде;
- Карине Силва победила Полиану Ботельо удушающим приёмом в первом раунде;
- Лукас Алмейда победил Майкла Тризано техническим нокаутом в третьем раунде;
- Мовсар Евлоев победил Дэна Иге единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).
Главный бой вечера:
Александр Волков победил Жаирзиньо Розенстрайка техническим нокаутом в первом раунде.