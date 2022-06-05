Брутальный нокаут Волкова. Обзор и результаты турнира UFC Vegas 56

Успешный дебют Рината Фахретдинова

Ринат Фахретдинов успешно дебютировал в UFC. Бой прошел всю стадию, россиянин успешно работал в стойке и использовал борьбу, победив Андреаса Михайлидиса единогласным решением судей.

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Победа Мовсара Евлоева

Непобежденный российский полулегковес Мовсар Евлоев провел очередное доминирующее выступление. В этом бою было все, Евлоев превзошел Дэна Иге по всем показателям и заслуженно одержал победу единогласным решением судей.

Брутальный нокаут Александра Волкова

Александр Волков порадовал всех фанатов ММА. Многие не верили в него, но он снова проявил себя с лучшей стороны. Волков зажал Розенстрайка у сетки, попал правым прямым и добил ударом снизу, нокаутировав его в первом раунде.

Технические результаты UFC Vegas 56

Предварительный кард:

Эрин Блэнчфилд победила ДжейДжей Олдрич удушающим приёмом во втором раунде;

Ринат Фахретдинов победил Андреаса Михаилидиса единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Джеффри Молина победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);

Тони Грейвэли победил Джонни Муньоза техническим нокаутом в первом раунде;

Бенуа Сэн-Дени победил Никласа Штольце удушающим приёмом во втором раунде;

Дэймон Джексон победил Дэниеля Аргуэту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Джо Солекки победил Алекса Да Сильву большинством судейских голосов (28-28, 28-27, 29-28);

Каролина Ковалькевич победила Фелис Херриг удушающим приёмом во втором раунде.

Основные поединки:

Алонзо Менфилд победил Аскара Можарова техническим нокаутом в первом раунде;

Оде Осборн победил Зарруха Адашева техническим нокаутом в первом раунде;

Карине Силва победила Полиану Ботельо удушающим приёмом в первом раунде;

Лукас Алмейда победил Майкла Тризано техническим нокаутом в третьем раунде;

Мовсар Евлоев победил Дэна Иге единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).

Главный бой вечера:

Александр Волков победил Жаирзиньо Розенстрайка техническим нокаутом в первом раунде.