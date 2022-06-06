Александр Волков прокачал свой скилл или ему просто повезло

Психологические проблемы

Создается впечатление, что Александр Волков испытывает определенное психологическое давление. Когда все говорят, что он явный фаворит, то он уступает и делает это весьма печально. Именно так произошло в бою с Томом Аспинналом, а противоположность мы наблюдали в поединке с Жаирзиньо Розенстрайком, в этом бою в нашего бойца не верил почти никто, но все произошло стремительно и точно не связано с случайностью. Александр отработал жестко и максимально результативно.

Смена команды на бой

Основным тренерам Александра Волкова не одобрили американскую визу и россиянин вынужден был лететь один, в США к нему присоединился ветеран UFC Олег Тактаров, который находился в его углу. Конечно, все это может быть совпадением, но влияние Тактарова подействовало весьма плодотворно.

UFC

А что с борьбой

Очевидно, что у Александра Волкова хорошо получаются поединки с ударниками, а вот с представителями борьбы он испытывает определенные трудности. Я уже говорил, что его борьба находится на хорошем, но несколько устаревшем уровне. В 2009 году мы тренировались в одном зале и он откровенно мог удивить, а сейчас его арсенал существенно устарел. Есть ли работа над ошибками? Это мы сможем наблюдать в бою с хорошим борцом.

Strela Team

Вывод

Александр Волков остается одним из лучших тяжеловесов UFC и рассчитывает на самые высокие цели. В следующем бою он может провести реванш с одним из своих обидчиков и совершить резкий рывок вперед или окончательно откатиться назад.