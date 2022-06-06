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Остается непобежденным. Кто следующий для Мовсара Евлоева

Непобежденный российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев продолжает движение к титулу. Мы составили подборку его возможных оппонентов в следующем поединке.
Остается непобежденным. Кто следующий для Мовсара Евлоева
06 июня 2022 12:13
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Мовсара Евлоева

Мовсар Евлоев уверенно победил Дэна Иге и занял десятую строчку рейтинга лучших полулегковесов UFC.

Илия Топурия

Поединок с непобежденным грузинским спортсменом Илией Топурия мы давно ждем. Более того, он должен был состояться, но Евлоев заболел коронавирусом, Топурия не сделал вес, скандал имеет постоянное продолжение. Проблема в том, что сейчас россиянин значительно выше в рейтинге и этот бой выглядит весьма сомнительно, но было бы очень здорово…

Эдсон Барбоза

Бразильская легенда тоже находится ниже россиянина в рейтинге, но такой бой не оставит равнодушным ни одного фаната ММА. Бразилец, несмотря на возраст, остается одним из самых жестких ударников UFC вне зависимости от весовых категории и может представлять угрозу для Мовсара Евлоева.

Гика Чикадзе

Еще один достойный соперник, которого жестко избил в прошлом бою Келвин Каттар, показав, что работать с ним можно и нужно. Этот поединок может стать очередным поднятием Евлоева в рейтинге, а в победе россиянина нет никаких сомнений.

Источник фото: социальная сеть Мовсара Евлоева

Келвин Каттар

Кажется, что это фантастично, но Мовсар Евлоев уже дрался с бойцами, которые располагались значительно выше него в рейтинге UFC. Проблема в том, что Келвин Каттар дерется крайне редко.

Мовсар Евлоев в последнем бою победил Дэна Иге единогласным решением судей. В его активе шестнадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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