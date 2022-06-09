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«Регбист» и Коваленко подерутся на турнире Top Dog

Основатель лиги кулачных боёв Данил «Регбист» Алеев и блогер Святослав Коваленко проведут поединок в рамках турнира TOP DOG: Prospect 5 18 июня. Бой состоится в промежуточной весовой категории до 82 килограммов по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА.
«Регбист» и Коваленко подерутся на турнире Top Dog
09 июня 2022 23:48
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Top Dog

Алеев не дрался с 2019 года. Он является экс-чемпионом по уличным боям без правил организации STRELKA и обладателем чемпионского пояса проекта «Мясорубка». В декабре 2019 года «Регбист» стал основателем лиги кулачных боев TOP DOG FC, но в рамках своей организации еще не выступал.

Блогер Святослав Коваленко хорошо известен в мире поп-ММА. В его статистике есть поединки с претендентом на пояс АМС Fight Nights Марифом Пираевым и экс-чемпионом Strelka Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым, а также победа над известным бойцом Маратом «Даггером» Исаевым. Сейчас Коваленко идет на серии из трех побед подряд.

TOP DOG: Prospect — это проект, в рамках которого молодые бойцы бьются за право получить контракт лиги TOP DOG FC.

Страница ВКонтакте Top Dog FC

На стороне «Регбиста» огромный опыт и именно он является однозначным фаворитом в предстоящем поединке.

источник: «Советский спорт»
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