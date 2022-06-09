«Регбист» и Коваленко подерутся на турнире Top Dog

Алеев не дрался с 2019 года. Он является экс-чемпионом по уличным боям без правил организации STRELKA и обладателем чемпионского пояса проекта «Мясорубка». В декабре 2019 года «Регбист» стал основателем лиги кулачных боев TOP DOG FC, но в рамках своей организации еще не выступал.

Блогер Святослав Коваленко хорошо известен в мире поп-ММА. В его статистике есть поединки с претендентом на пояс АМС Fight Nights Марифом Пираевым и экс-чемпионом Strelka Зелимханом «Пулемётчиком» Дукаевым, а также победа над известным бойцом Маратом «Даггером» Исаевым. Сейчас Коваленко идет на серии из трех побед подряд.

TOP DOG: Prospect — это проект, в рамках которого молодые бойцы бьются за право получить контракт лиги TOP DOG FC.

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На стороне «Регбиста» огромный опыт и именно он является однозначным фаворитом в предстоящем поединке.