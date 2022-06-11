Пираева спасло только полотенце. Результаты AMC Fight Nights 112

Промоутерская компания AMC Fight Nights подарила нам замечательный летний турнир, который был наполнен множеством зрелищных поединков и положительных эмоций.

НАРИМАН АББАСОВ ЗАЩИТИЛ ПОЯС

В главном бою вечера мы увидели настоящую рубку. Нариман Аббасов снова подтвердил свой высочайший уровень. Мариф Пираев выглядел уставшим, видимо не успел восстановиться после сгонки весе. Первый раунд показал, что у Пираева нет шансов. Он пропустил массу ударов, которые сбили его дыхание, Аббасов тоже начал выдыхаться, но шел вперед. В конце второго раунда Марифа спас гонг, а на следующую пятиминутку его не выпустили тренеры. Нариман Аббасов победил техническим нокаутом и в четвертый раз защитил титул организации в легком весе.

Фото: AMC Fight Nights

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ AMC FIGHT NIGHTS 112

Нариман Аббасов победил Марифа Пираева техническим нокаутом в третьем раунде

Тахир Абдуллаев победил Максима Буторина единогласным решением судей

Артур Пронин победил Юрия Ермоленко раздельным решением судей

Роман Силагадзе победил Николая Денисова техническим нокаутом в первом раунде

Виктор Азатян победил Олега Косинова техническим нокаутом во втором раунде

Магомед Сулумов победил Романа Авдала единогласным решением судей

Азиз Нуриллаев победил Егора Блашкевича (бой по правилам бокса) единогласным решением судей

Сергей Хрисанов победил Никиту Северова единогласным решением судей

Вячеслав Стариков победил Данилу Кирикова удушающим приемом во втором раунде

Александр Шашутин победил Рустама Теуважукова техническим нокаутом во втором раунде

Расул Кадиев победил Максима Коротицкого единогласным решением судей

Султан Муртазалиев победил Альберта Насугаева единогласным решением судей

Семен Батуев победил Якупа Атаева нокаутом в первом раунде

Магомедкамиль Маликов победил Михай Бачу техническим нокаутом в первом раунде