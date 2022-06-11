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Еще один недовольный. Джо Роган высказался о изменении системы судейства в ММА

Известный комментатор и аналитик UFC Джо Роган негативно высказался о системе нынешнего судейства в ММА.
Еще один недовольный. Джо Роган высказался о изменении системы судейства в ММА
11 июня 2022 15:41
автор: Антон Купреченков
автор фото: автор фото: социальная сеть Джо Рогана

Мир ММА снова сотрясается от судейских скандалов. Комментатор UFC Джо Роган поднял эту тему на своем подкасте и предложил изменить систему подсчета баллов.

— Возможно, что уже нужно начислять судейские очки совершенно иным способом. Нужно давать их за определенные моменты в боях. Когда кто-то наносит урон или осуществляет контроль противника, но это тоже совершенно разные вещи. Можно контролировать бойца целый раунд, но он не будет нести абсолютно никакого ущерба и за что тут начислять баллы? Можно просто клинчевать и находиться в доминирующей позиции, но ничего не будет происходить. Ущерб — это совершенно другое дело. Если вы видите, что человека качает, он пропустил сильный удар, то все это должно оцениваться иначе. Такие ситуации должны стоить гораздо дороже. Эффективные удары и борьба считаются первым приоритетом при оценке раунда или поединка. Агрессия, напор — второстепенны и никак иначе. Мы стоим на пороге больших изменений и они неотвратимы. Слишком много скандалов, судьям предстоит пересмотреть правила и донести их до всех сторон, которые находятся в ММА, от комментаторов до болельщиков.

автор фото: социальная сеть Джо Рогана

Джо Роган озвучивает общие мысли, которые находятся у всех на слуху. Судейскому корпуса пора предпринимать конкретные действия, недовольство им возрастает с каждым днем. Нужен свод правил, который будет понятен всем и объяснит каждое техническое действие бойца и судейскую реакцию на него, а сейчас мы имеем весьма странные, субъективные решения, а все это лишь добавляет негатива.

источник: «Советский спорт»
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