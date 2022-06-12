Ирландцу снова будет больно. Макгрегор может встретиться с Чендлером

«Мне нравится идея свести Макгрегора с Чендлером после того, как Чендлер провел свой последний бой. Посмотрим, какой будет ситуация, когда вернется Конор, но это бой, который я хотел бы организовать. Конор восьмой в рейтинге, Чендлер пятый – на данный момент в этом поединке определенно есть смысл. Конор набирает форму, увеличивает интенсивность тренировок, и я надеюсь на его возвращение в конце этого или в начале следующего года», – рассказал президент UFC Дана Уайт.

Воу! Воу! Полегче на поворотах!

Очень странно, но Дана Уайт решил окончательно закатать в канвас своего любимчика из Ирландии… Или Конор уже не любимчик? Дело в том, что сейчас Макгрегору просто необходим проходной бой, если его не хотят добить, а тут на горизонте показывается Майкл Чендлер — нокаутер из Миссури. Дело даже не в костяной ноге Конора, тут может пострадать его челюсть. Конечно, Майкл Чендлер серьезный ударник, получается, что он стилистически удобен для экс-чемпиона UFC, его никто не будет валять и мешать драться в стойке… Но вы видели бой Чендлера и Фергюсона? Это зубодробительный фронт-кик и глубокий сон Тони, последствия нокаута мы продолжаем смотреть в его интервью… Нет, Макгрегор пока этого не заслужил.

Конор Макгрегор — величайший атлет, который заслуживает нормального отношения. Будем надеяться, что Чендлер станет его соперником, но не сейчас, а после нескольких уверенных побед.