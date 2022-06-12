Енджейчик завершила карьеру, трудовая победа Шевченко и поражение Эмеева. Результаты UFC 275

Поражение Рамазана Эмеева
Российский полусредневес Рамазан Эмеев потерпел второе поражение подряд. Развязка произошла в первом раунде. Джек Делл Маддален несколько раз попал через руку, Эмеев поплыл, сел на канвас и перестал оказывать сопротивление, а рефери вынужден был зафиксировать технический нокаут.
Вейли Жанг нокаутировала Йоанну Енджейчик
Вейли Жанг оформила великолепный нокаут во втором раунде. Бой полностью проходил под диктовку китайской спортсменки. Во втором раунде, после нанесения серии ударов, у Жанг получилось пробить бэкфист, который попал в висок Енджейчик и отправил ее в нокаут.
«Я очень довольна своим выступлением, довольна результатом. Перед боем я сказала себе, что использую весь свой опыт, чтобы одолеть ее, и я сделала это. Я была очень спокойна, расслаблена в преддверии этого поединка. Я сказала себе, что бьюсь не с Йоанной, а с собой, и если я смогу покорить себя, то одолею кого угодно.
Я хочу сказать: Карла, давай побьемся с тобой. Я знаю, что намечается ивент в Абу-Даби. Давай побьемся там, это не твоя и не моя территория. Так что давай столкнемся в Абу-Даби и покажем хороший, техничный поединок.
Также хочу сказать спасибо Йоанне, она потрясающий боец, настоящий воин. Она была чемпионкой и передала это наследие мне. Однажды появится девушка, которая превзойдет меня, и я точно так же передам свое наследие ей».
Вейли Жанг
После поражения Йоанна Енджейчик заявила о завершении бойцовской карьеры:
«Горжусь собой, я пахала к этому бою 5 месяцев, очень усердно. Я говорила это по ходу боевой недели постоянно, что я горжусь собой. Она удивила меня бэкфистом. Это как раз то, что я хотела использовать против нее, у меня до сих пор звенит в голове , мы не ожидали, что она будет такой жесткой и сильной сегодня. Я заканчиваю карьеру, парни, спасибо всем. Дана, Лоренцо, Хантер, извините, что подвела вас. Хочу отдать должное всем сотрудникам UFC, без них у нас бы ничего не было, я люблю вас всех. 20 лет я была в боях, мне скоро исполняется 35 лет, я хочу быть мамой, хочу быть бизнесменом. Люблю вас. Я ухожу».
Трудовая победа Валентины Шевченко
В этом бою произошла небольшая сенсация. Тайла Сантос не проиграла досрочно и оказала серьезное сопротивление. В стойке доминировала Валентина Шевченко, а бразильянка осуществляла тейкдауны, но развить успех в борьбе не смогла. Чемпионка победила раздельным судейским решением, оставив очередные вопросы к судьям.
Новый чемпион
Все ждали, что Иржи Прохазка устроит рубку в стойке, он пытался, но Гловер Тейшейра навязывал свою борьбу. Все произошло в пятом раунде, Прохазка забрал спину Тейшейры и задушил его, став новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.
Технические результаты UFC 275
- Иржи Прохазка победил Гловера Тейшейру удушающим приемом в пятом раунде
- Валентина Шевченко победила Тайлу Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) и сохранила титул в наилегчайшем весе
- Вейли Жанг победила Йоанну Енджейчик нокаутом во втором раунде
- Джейк Мэттьюс победил Андрэ Фиальо нокаутом во втором раунде
- Джек Делла Маддалена победил Рамазана Эмеева техническим нокаутом в первом раунде
- Джош Кулибао победил Сеунгву Чоя раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28)
- Махешат победил Стива Гарсию нокаутом в первом раунде
- Брендан Аллен победил Джейкоба Малкуна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
- Кунг Хо Канг победил Данаа Батгерела единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
- Сильвана Хуарез победила На Лианг нокаутом в первом раунде
- Джозелин Эдвардс победила Рамону Паскуал единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28)