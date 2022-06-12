Енджейчик завершила карьеру, трудовая победа Шевченко и поражение Эмеева. Результаты UFC 275

Поражение Рамазана Эмеева

Российский полусредневес Рамазан Эмеев потерпел второе поражение подряд. Развязка произошла в первом раунде. Джек Делл Маддален несколько раз попал через руку, Эмеев поплыл, сел на канвас и перестал оказывать сопротивление, а рефери вынужден был зафиксировать технический нокаут.

Источник фото: UFC

Вейли Жанг нокаутировала Йоанну Енджейчик

Вейли Жанг оформила великолепный нокаут во втором раунде. Бой полностью проходил под диктовку китайской спортсменки. Во втором раунде, после нанесения серии ударов, у Жанг получилось пробить бэкфист, который попал в висок Енджейчик и отправил ее в нокаут.

«Я очень довольна своим выступлением, довольна результатом. Перед боем я сказала себе, что использую весь свой опыт, чтобы одолеть ее, и я сделала это. Я была очень спокойна, расслаблена в преддверии этого поединка. Я сказала себе, что бьюсь не с Йоанной, а с собой, и если я смогу покорить себя, то одолею кого угодно.

Я хочу сказать: Карла, давай побьемся с тобой. Я знаю, что намечается ивент в Абу-Даби. Давай побьемся там, это не твоя и не моя территория. Так что давай столкнемся в Абу-Даби и покажем хороший, техничный поединок.

Также хочу сказать спасибо Йоанне, она потрясающий боец, настоящий воин. Она была чемпионкой и передала это наследие мне. Однажды появится девушка, которая превзойдет меня, и я точно так же передам свое наследие ей».

Вейли Жанг

После поражения Йоанна Енджейчик заявила о завершении бойцовской карьеры:

«Горжусь собой, я пахала к этому бою 5 месяцев, очень усердно. Я говорила это по ходу боевой недели постоянно, что я горжусь собой. Она удивила меня бэкфистом. Это как раз то, что я хотела использовать против нее, у меня до сих пор звенит в голове , мы не ожидали, что она будет такой жесткой и сильной сегодня. Я заканчиваю карьеру, парни, спасибо всем. Дана, Лоренцо, Хантер, извините, что подвела вас. Хочу отдать должное всем сотрудникам UFC, без них у нас бы ничего не было, я люблю вас всех. 20 лет я была в боях, мне скоро исполняется 35 лет, я хочу быть мамой, хочу быть бизнесменом. Люблю вас. Я ухожу».

Трудовая победа Валентины Шевченко

В этом бою произошла небольшая сенсация. Тайла Сантос не проиграла досрочно и оказала серьезное сопротивление. В стойке доминировала Валентина Шевченко, а бразильянка осуществляла тейкдауны, но развить успех в борьбе не смогла. Чемпионка победила раздельным судейским решением, оставив очередные вопросы к судьям.

Новый чемпион

Все ждали, что Иржи Прохазка устроит рубку в стойке, он пытался, но Гловер Тейшейра навязывал свою борьбу. Все произошло в пятом раунде, Прохазка забрал спину Тейшейры и задушил его, став новым чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Технические результаты UFC 275