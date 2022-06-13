Енджейчик ушла из ММА, но ее наследие остается

ЭМОЦИИ ИЛИ НЕ ЭМОЦИИ

Экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Йоанна Енджейчик пропустила бэкфист и была нокаутирована. Очевидно, что в интервью после боя за нее говорили эмоции и горечь поражения:

«Я усердно пахала перед этим боем пять месяцев. Горжусь собой! По ходу боевой недели постоянно это повторяла.

Жанг удивила меня бэкфистом. Это как раз то, что я хотела использовать против нее. У меня до сих пор звенит в голове. Мы не ожидали, что Вейли будет столь жесткой и сильной сегодня.

Я заканчиваю карьеру, парни, спасибо всем. Дана, Лоренцо, Хантер, извините, что подвела вас. Хочу отдать должное всем сотрудникам UFC, без вас у нас бы ничего не было. Люблю вас всех.

20 лет я была в боях, скоро мне исполняется 35 лет, я хочу быть мамой, хочу быть бизнесменом. Люблю вас. Я ухожу».

Она планировала снова схлестнуться с Карлой Эспарзой и оспорить ее титул, но не срослось… Ушла ли она окончательно? Возможно, что нет. Примеров в спорте достаточно и польская экс-чемпионка еще может поменять свое решение.

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИТСЯ КАРЬЕРА ЙОАННЫ ЕНДЖЕЙЧИК

Безусловна, Йоанна внесла огромный вклад в развитие женского ММА и является одним из его олицетворений. Енджейчик – боец-эпоха, перешедшая в ММА из тайского бокса и совершенно не умевшая бороться. После перехода в ММА будущая чемпионка начала осваивать этот пробел.

Фото: Соцсети Йоанны Енджейчик

14 марта 2015 года она встретилась с чемпионкой UFC Карлой Эспарзой, которая побеждала благодаря своей борьбе. Сложно представить, но Енджейчик успела полноценно подготовиться и выиграть тот бой, забрав титул.

Фото: Соцсети Йоанны Енджейчик

Енджейчик – настоящий универсал с ударной базой. Жаль, но реванша с Эспарзой мы уже не увидим… Хотя, все может поменяться в любой момент.

За свою карьеру Йоанна Енджейчик одержала восемнадцать побед и потерпела пять поражений.