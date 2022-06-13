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Кто следующий для нового чемпиона UFC Иржи Прохазки

Иржи Прохазка задушил Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Мы составили список его возможных оппонентов.
Кто следующий для нового чемпиона UFC Иржи Прохазки
13 июня 2022 21:43
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Иржи Прохазки

ГЛОВЕР ТЕЙШЕЙРА

Реванш. Руководство UFC любит давать шанс экс-чемпионам. Бой был откровенно близким и Тейшейра точно не проиграл в одни ворота. Возможно, что Дана Уайт организует незамедлительный реванш между этими спортсменами.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МАГОМЕДА АНКАЛАЕВА И ЭНТОНИ СМИТА

Президент UFC сообщил, что этот поединок станет претендентским, но есть нюанс, Дана Уайт говорил это до победы Иржи Прохазки и сейчас все его планы могли измениться. В любом случае, нет никаких сомнений в победе Магомеда Анкалаева и если все пойдет по плану, то именно он может стать следующим претендентом на титул UFC в полутяжелом весе. Поединок состоится 31 июля.

Фото: UFC

ЯН БЛАХОВИЧ

У чемпиона иное мнение и он планирует провести поединок с польским атлетом:

«Думаю, Ян является следующим претендентом, так что я должен драться с ним. У меня есть все необходимое, чтобы побить его, и я это сделаю. Думаю, Европа будет лучшим местом для поединка между поляком и чехом. Я знаю, что следующим будет Ян, и я буду готов к поединку с ним».

ДЖОН ДЖОНС

Над любым чемпионом UFC в полутяжелом весе нависает тень Джона Джонса. Очень сомнительно, что он вернется, Джонс собирался драться с Нганну, потом с Миочичем, Тейшейрой, но ничего этого не произошло. Возможно, что его возвращение не состоится, но если он соизволит, то может нарушить все планы матчмейкеров UFC и подраться с Иржи Прохазкой уже в следующем поединке.

источник: «Советский спорт»
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