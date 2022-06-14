Бетербиев и Смит сразятся за три чемпионских пояса. Где смотреть боксерский поединок

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОЕДИНОК

Бетербиев и Смит подерутся на знаменитой арене Hulu Theater at Madison Square Garden в Нью-Йорке. Официальная трансляция пройдет на кабельном телеканале ESPN, который запретил подачу своего сигнала на территорию России, но это не проблема, в социальных сетях будет масса ссылок на качественный и бесплатный эфир. Американцы планировали лишить нас просмотра, но с нашим опытом такое осуществить просто нереально. Поединок начнется в районе 06:00 утра по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ

Артур Бетербиев является обладателем титулов по версии WBC и IBF, а Джо Смит – WBO. Победитель заберет все трофеи.

Бой точно не пройдет всю дистанцию. Артур Бетербиев отличается яркой техникой любительского бокса и является нокаутером. Джо Смит любит работать первым номером и предпочитает агрессию, но испытывает проблемы в поединках с откровенными технарями. Бетербиев много пропускает, но ему достаточно попасть, что он и сделает. Ставим на победу россиянина техническим нокаутом в поздних раундах.