Тревожный звоночек для Валентины Шевченко. Стоит ли переходить в другую весовую категорию

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ

Относительно поединка Шевченко и Сантос разгорается много споров. Даниэль Кормье считает, что чемпионка проиграла:

«Валентина Шевченко проиграла этот бой. По крайней мере, я так думаю. Тайла Сантос сделала все, что от нее требовалось, чтобы стать чемпионкой UFC. Она провела много тейкдаунов и контролировала Валентину в партере.

Я просто не понимаю, почему в этих попытках подчинения нет никакой ценности. Тайла очень хорошо проявила себя в первых трех раундах, а в первом и третьем предприняла попытки удушения».

Тайла Сантос обнаружила проблему в технике Валентины Шевченко, которая раньше не выглядела так критично. Чемпионка пропустила много тейкдаунов, проигрывала позиции в партере и вынуждена была защищаться от попыток удушения. Проведя аналитику тренировочного процесса Шевченко, понимаешь, что большую часть времени она уделяет ударной технике и работает именно в залах для тайского бокса, фото или видео с ее борьбой на тренировках найти крайне проблематично.

Фото: Соцсети Валентины Шевченко

По прошедшему бою понятно, что Шевченко можно залежать и просто побороть, все зависит от навыков, а ей везет, что в ее дивизионе нет серьезных борцов с железным контролем. Надо работать над ошибками, а иначе у Валентины будут проблемы.

Фото: Соцсети Валентины Шевченко

ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ ВЕСОВУЮ

Валентина Шевченко планирует подняться на категорию выше и сразиться с победительницей боя между Амандой Нуньес и Джулианной Пенья. Нужно ли это сейчас? Нет… Девушки там гораздо габаритнее ее, что уже является проблемой, а с нынешней борьбой Валентины там точно делать нечего. Пенья и Нуньес ее просто засамбитят, а отбиться у нее не хватит сил. Все в руках Шевченко, но со сменой категории пока лучше подождать.