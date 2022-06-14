Федор Емельяненко вновь избран президентом Союза ММА России

Было понятно, что Радмира Габдуллина не переизберут, слишком много было недовольных его деятельностью. Ожидалось, что новым руководителем любительского ММА в России станет президент Омской Федерации Андрей Терентьев, но он снял свою кандидатуру в последний момент и выдвинул Федора Емельяненко. В голосовании принимали участие представители региональных федераций ММА и они отдали свои голоса в пользу прославленного спортсмена.

Что изменится

Возможно, что Союз ММА России ожидает некоторая внутренняя борьба. На официальных ресурсах организации еще нет информации о избрании Федора Емельяненко, что вызывает некоторые вопросы. Емельяненко предстоит огромная работа по возвращению популярности любительского ММА, которая сильно пошатнулась за годы правления Радмира Габдуллина. В данный момент нет понимания о стратегии развития, но нет сомнений, что Федор все сделает правильно. Последний император вернулся к руководящей работе спустя три года.