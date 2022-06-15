Ронда Роузи может вернуться в бои и уже определилась с соперницей

Ронда Роузи снова грезит боями и даже озвучила имя желаемой соперницы:

«Джина Карано. Из-за нее я пришла в единоборства. Она показала мне, что это возможно. Я всегда буду ей благодарна за это. Если Джина когда-нибудь скажет, что хочет подраться со мной, я всегда соглашусь.

Я буду драться с Джиной везде, где она захочет, даже на заднем дворе. Это знак уважения. Я люблю ее. Спасибо тебе, Джина, за все, что ты сделала».

Многие девушки-бойцы начали заниматься боями, пришли в ММА на фоне успехов и харизмы Джины Карано. Конечно, такой бой может иметь грандиозный успех и взорвет индустрию смешанных единоборств. Сейчас это звучит максимально фантастично, но у всего есть цена вопроса.

автор фото: социальная сеть Джины Карано

У каждой девушки свой путь. Джина Карано играет в кино, а еще не стесняется выражать свое мнение на различные политические темы, а оно разительно отличается от официальной позиции американского общества. Ронда Роузи озвучивает игры и выступает по правилам профессионального рестлинга.

Джина Карано завершила профессиональную карьеру в 2009 году. В ее рекорде семь побед и одно поражение.

Ронда Роузи завершила профессиональную карьеру в 2016 году. На ее счету тринадцать побед и два поражения