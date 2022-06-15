Борцы активизировались. Тейт хочет драться с Шевченко

Мы говорили, что тяжелый поединок Валентины Шевченко и Тайлы Сантос активизирует базовых борцов. Миша Тейт почувствовала кровь и хочет провести поединок с действующей чемпионкой:

«Сантос боролась с Шевченко, и это то, о чем я все время говорю. Мы уже знаем, что те, кто решает бороться с Валентиной, заканчивают не лучшим образом. Но мы можем также вспомнить поединок с Джулианной Пеньей. Она сбивала Шевченко с ног, и я тоже могла бы это сделать. Я способна сделать этот бой более интересным, чем бойцы, которые слишком робки с Шевченко».

ШАНС ЕСТЬ ВСЕГДА

Особенно у Миши Тейт, которая является профессионалом по досрочному финишированию ударников. Все помнят ее бой против Холли Холм, когда она проиграла весь поединок в стойке, но смогла перевести свою оппонентку в партер, задушить и забрать пояс UFC.

Фото: Соцсети Миши Тейт

Сейчас Миша Тейт планирует повторить свой успех, а учитывая пробелы в борьбе Валентины Шевченко, то у нее есть хороший шанс. Да, американка находится в форме далекой от своего пика, но очевидно, что прошедший поединок чемпионки с Тайлой Сантос открыл для нее новые возможности и горизонты.