Регбист против Коваленко на Top Dog. Состав участников и просмотр турнира

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Прямой эфир турнира Top Dog: Prospect 5 начнется 18 июня в 20:00 по московскому времени и будет доступен на телеканале «УДАР».
Телеканал UDAR можно посмотреть на следующих площадках: Ростелеком, Платформа Wink, Кинопоиск, Яндекс Спорт.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
1. Вячеслав «Буддист» Асалханов - Владислав «Палач» Сурков
2. Михаил Лункин - Давид «Пулемёт» Оганесян
3. Магомедамин «Non stop» Пирбудаков - Наиль «Гвоздь» Ишкиняев
4. Эдуард Багратунян - Виталий Деревягин
5. Константин «Кастет» Костин - Игорь «Имеля» Ионов
6. Владислав «Мажор» Соболев - Дмитрий «Крест» Коробов
7. Шаген «Vayreni» Когян - Матвей «Южный» Тикиджиев
8. Александр «Король Улиц» Абрамов - Денис «Отморозок» Пилипчук
9. Марк Цитцер - Николай «Ebosher» Терехов
10. Святослав Коваленко - Данил «Регбист» Алеев