Тактаров хочет войти в команду Емельяненко. Какие изменения ожидаются в Союзе ММА России

«Любые споры, перевыборы – отрицательно сказываются на ММА в целом. Если говорить про развитие, я за популяризацию ММА среди подростков. У каждого должна быть четкая функция, за которую он должен отвечать. Я мог быть ответственным за зарубежные функции, общение с иностранными федерациями, Габдулин под пристальным финансовым надзором мог бы продолжать делать соревнования по стране, Федор мог бы готовить лучших бойцов для выступлений. И это было бы здорово. Это привлекло бы больше количество людей. Никто бы ничего не потерял, а только бы выиграли. Нужно работать сообща и дружно. Это удовлетворило бы все желания участников: финансы, идеи и так далее», – рассказал Олег Тактаров в интервью «РБК-Спорт».

РАСКЛАДЫ В СОЮЗЕ ММА РОССИИ

Фото: Союз ММА России

Федор Емельяненко стал новым президентом, а предыдущий руководитель Радмир Габдуллин оказался вице-президентом, ожидалось, что он покинет организацию, но этого не произошло. Ленар Ганеев — заместитель Радмира Габдуллина, был уволен Федором. В данный момент организация не может выставлять своих спортсменов на международные соревнования. Кстати, никаких реальных ответов на подобные действия Союз ММА России пока не сделал и из международной федерации IMMAF не вышел. Ситуацию можно легко обернуть в свою пользу, но давать советов мы не будем. Какие изменения ожидают федерацию в ближайшем времени? Пока непонятно, но создается впечатление, что ничего глобального не произойдет. В самом Союзе сейчас продолжается весьма непонятная внутренняя ситуация, прошли сутки, но не один из официальных ресурсов организации не опубликовал новость о смене руководства… Вопросов остается много, популяризация любительского ММА продолжает падать, а спортсмены не могут драться на международных выездах. Пока многоточие…