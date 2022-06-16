Оливейра не чемпион, но диктует условия и не хочет драться с Махачевым

Я никогда не избегал боев. Чемпиона в легком весе зовут Чарльз Оливейра, в конце концов.

Крутой ли парень Махачев? Да. Но были ли среди его соперников бойцы с громкими именами? Нет. У него большая серия побед, но с кем же он дрался? Меня не волнует его бойцовский стиль. Все его сильные стороны у меня в десять раз лучше. Если он думает, что переведет меня в партер, как у него это получалось со всеми остальными, то он ошибается», – сказал Оливейра.

С кем драться Махачеву

Чарльз Оливейра намекает, что Исламу Махачеву нужно провести еще один претендентский бой, ну или парочку, навязывает Махачеву поединок с Бенеилом Дариушем, благо, что экс-чемпион не матчмейкер UFC. Оливейра продолжает называть себя чемпионом, но титул свой потерял. Он утверждает, что россиянин не сможет перевести его в партер, а может он думает, что переведет его сам – это смешно и фантастично.

Социальная сеть Ислама Махачева

Бегать можно долго, но Оливейре нужно собраться и дать бой Махачеву, а не размениваться на поединки с Конором Макгрегором, который является откровенным аутсайдером. Ислам Махачев – настоящий чемпион легкого веса UFC, его восхождение на трон лишь вопрос времени.