ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Каттар, Исмагулов и Серроне. Где смотреть UFC on ESPN 37 и кто будет драться

19 июня в США состоится очередной турнир UFC, в главном бою вечера Келвин Каттар будет драться с Джошем Эмметом, в рамках турнира выступит Дамир Исмагулов, Альберт Дураев и состоится возвращение легендарного Дональда Серроне.
Каттар, Исмагулов и Серроне. Где смотреть UFC on ESPN 37 и кто будет драться
17 июня 2022 08:40
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница ВКонтакте UFC

Где смотреть турнир UFC on ESPN 37

Мероприятие пройдет в ночь с 18 на 19 июня. Прямая трансляция стартует в 23 часа по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников UFC on ESPN 37

Основные поединки:

  • Келвин Каттар — Джош Эмметт

  • Дональд Серроне — Джо Лоузон

  • Тим Минс — Кевин Холланд

  • Хоакин Бакли — Альберт Дураев

  • Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

  • Джулиан Маркес — Грегори Родригес

Андеркард:

  • Адриан Янис — Тони Келли

  • Жасмин Ясудавичус — Наталья Кристина да Сильва

  • Курт Макги — Джереми Уэллс

  • Рикардо Рамос — Дэнни Чавес

  • Мария Оливейра — Глориа де Паула

  • Эдди Вайнленд — Коди Стаманн

  • Фил Хоус — Дэрон Уинн

  • Роман Долидзе — Кайл Дакас

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Каттар, Исмагулов и Серроне. Где смотреть UFC on ESPN 37 и кто будет драться
Каттар, Исмагулов и Серроне. Где смотреть UFC on ESPN 37 и кто будет драться
19 июня в США состоится очередной турнир UFC, в главном бою вечера Келвин Каттар будет драться с Джошем Эмметом, в рамках турнира выступит Дамир Исмагулов, Альберт Дураев и состоится возвращение легендарного Дональда Серроне.
17.06.2022 08:40
ММА
автор: Антон Купреченков
Оливейра не чемпион, но диктует условия и не хочет драться с Махачевым
Оливейра не чемпион, но диктует условия и не хочет драться с Махачевым
Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра снова говорит, что Ислам Махачев не заслужил боя с ним и навязывает ему в соперники Бенеила Дариуша.
16.06.2022 23:43
ММА
автор: Антон Купреченков
Тактаров хочет войти в команду Емельяненко. Какие изменения ожидаются в Союзе ММА России
Тактаров хочет войти в команду Емельяненко. Какие изменения ожидаются в Союзе ММА России
Олег Тактаров заявил, что хочет войти в команду Федора Емельяненко, он забыл прошлые распри и готов помогать в развитии любительского ММА. Что ожидать от деятельности Союза ММА России?
16.06.2022 10:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Регбист против Коваленко на Top Dog. Состав участников и просмотр турнира
Регбист против Коваленко на Top Dog. Состав участников и просмотр турнира
18 июня в фитнес-клубе TOP DOG CLUB состоится турнир TOP DOG: Prospect 5, в главном бою вечера основатель лиги Данил Алеев будет биться с Святославом Коваленко.
16.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Борцы активизировались. Тейт хочет драться с Шевченко
Борцы активизировались. Тейт хочет драться с Шевченко
Экс-чемпионка UFC Миша Тейт решила, что сможет одолеть Валентину Шевченко и вызывает ее на бой.
15.06.2022 21:30
ММА
автор: Антон Купреченков
Ронда Роузи может вернуться в бои и уже определилась с соперницей
Ронда Роузи может вернуться в бои и уже определилась с соперницей
Легендарная представительница женского ММА Ронда Роузи вновь заговорила о возвращении в спорт и даже выбрала себе потенциальную соперницу.
15.06.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Федор Емельяненко вновь избран президентом Союза ММА России
Федор Емельяненко вновь избран президентом Союза ММА России
Состоялись выборы руководителя Федерации ММА. Радмир Габдуллин покинул свой пост, а его сменил Федор Емельяненко.
14.06.2022 18:43
ММА
автор: Антон Купреченков
Бетербиев и Смит сразятся за три чемпионских пояса. Где смотреть боксерский поединок
Бетербиев и Смит сразятся за три чемпионских пояса. Где смотреть боксерский поединок
19 июня в США состоится грандиозный турнир по боксу. В главном бою вечера россиянин Артур Бетербиев будет драться с американцем Джо Смитом, а победитель получит сразу три чемпионских пояса (WBC, WBO и IBF) в полутяжелом весе.
14.06.2022 10:46
ММА
автор: Антон Купреченков
Тревожный звоночек для Валентины Шевченко. Стоит ли переходить в другую весовую категорию
Тревожный звоночек для Валентины Шевченко. Стоит ли переходить в другую весовую категорию
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе провела очень тяжелый бой против Тайлы Сантос и оставила много вопросов, а мы попытаемся на них ответить.
14.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Кто следующий для нового чемпиона UFC Иржи Прохазки
Кто следующий для нового чемпиона UFC Иржи Прохазки
Иржи Прохазка задушил Гловера Тейшейру и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Мы составили список его возможных оппонентов.
13.06.2022 21:43
ММА
автор: Антон Купреченков
За что Зарема взъелась на Зелимхана?
Уход из «Спартака» в «Зенит» 25-летнего полузащитника Зелимхана Бакаева не дает покоя Зареме Салиховой, которая даже написала по этому поводу гневную колонку. Претензии к воспитаннику красно-белых, мягко говоря, выглядят странно.
Загитова, Большунов и Рылов стали амбассадорами «Лиги Ставок» на ПМЭФ-2022. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Самоделкиной — «детская» зарплата, Загорски с Гуррейро — никакой! О составе сборной России по фигурному катанию
Опубликован состав национальной команды по фигурному катанию на следующий сезон. Разбираемся, что к чему.
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика