Каттар, Исмагулов и Серроне. Где смотреть UFC on ESPN 37 и кто будет драться

Где смотреть турнир UFC on ESPN 37
Мероприятие пройдет в ночь с 18 на 19 июня. Прямая трансляция стартует в 23 часа по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Состав участников UFC on ESPN 37
Основные поединки:
Келвин Каттар — Джош Эмметт
Дональд Серроне — Джо Лоузон
Тим Минс — Кевин Холланд
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес
Андеркард:
Адриан Янис — Тони Келли
Жасмин Ясудавичус — Наталья Кристина да Сильва
Курт Макги — Джереми Уэллс
Рикардо Рамос — Дэнни Чавес
Мария Оливейра — Глориа де Паула
Эдди Вайнленд — Коди Стаманн
Фил Хоус — Дэрон Уинн
Роман Долидзе — Кайл Дакас