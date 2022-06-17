Каттар, Исмагулов и Серроне. Где смотреть UFC on ESPN 37 и кто будет драться

Где смотреть турнир UFC on ESPN 37

Мероприятие пройдет в ночь с 18 на 19 июня. Прямая трансляция стартует в 23 часа по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

Состав участников UFC on ESPN 37

Основные поединки:

Келвин Каттар — Джош Эмметт

Дональд Серроне — Джо Лоузон

Тим Минс — Кевин Холланд

Хоакин Бакли — Альберт Дураев

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Джулиан Маркес — Грегори Родригес

Андеркард: