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«Ковбоя» могут уволить уже на этой неделе. ТОП-10 фактов о Дональде Серроне

19 июня в США пройдет турнир UFC on ESPN 37, в со-главном бою вечера Дональд Серроне подерется с Джо Лозоном.
«Ковбоя» могут уволить уже на этой неделе. ТОП-10 фактов о Дональде Серроне
17 июня 2022 19:43
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Дональда Серроне

ФАКТ №1

«Ковбой» — прозвище Дональда Серроне, которое он получил из-за постоянного ношения ковбойской шляпы. Американец появляется в ней на всех официальных мероприятиях UFC и используют в быту.

ФАКТ №2

Дональд Серроне родился 29 марта 1983 года в Денвере, штат Колорадо, США. Будущий боец рос проблемным мальчиком, часто дрался со сверстниками и получил диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности».

ФАКТ №3

Дональд Серроне поступил в «Воздушную академию» штата Колорадо, научился профессионально ездить на лошадях, а параллельно начал заниматься кикбоксингом и набил любительский рекорд 13-0, позже он стал заниматься тайским боксом и не имел в этой дисциплине поражений.

Фото: Соцсети Дональда Серроне

ФАКТ №4

Дональд Серроне начал заниматься ММА в зале Freedom Fighters, а затем перешел в зал «Jackson’s Submission и работал под руководством Грега Джексона.

ФАКТ №5

На профессиональном уровне «Ковбой» дебютировал 11 февраля 2006 года, проведя треугольник Нейту Мору в первом раунде. Стоит отметить, что Дональд Серроне любит драться в стойке и болевые приемы для него большая редкость.

ФАКТ №6

Дональд Серроне любит пить пиво, он может делать это на пресс-конференции UFC или после церемонии взвешивания.

Фото: Соцсети Дональда Серроне

ФАКТ №7

Дональд Серроне выступал в промоушене WEC, но в 2010 году UFC поглотило эту организацию, а ее бойцы подписали контракт с промоушеном Даны Уайта.

ФАКТ №8

Дональд Серроне много раз получал награды за лучшие поединки вечера, но чемпионом легкого веса так и не стал.

ФАКТ №9

В 2015 году Дональд Серроне должен был сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин получил травму и поединок не состоялся.

ФАКТ №10

В рекорде Дональда Серроне тридцать шесть побед и шестнадцать поражений, а еще два поединка остались без результата.

Фото: Соцсети Дональда Серроне

На данный момент «Ковбой» идет на серии из пяти поражений подряд и проигрыш на предстоящем турнире может стать для него последним.

источник: «Советский спорт»
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