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Ти Джей Диллашоу против Алджамейна Стерлинга. Быть или не быть

По информации инсайдеров стало известно, что Диллашоу и Стерлинг будут драться 11 сентября и разыграют титул чемпиона UFC в полулегком весе, но действующий чемпион заявил, что ничего не знает о предстоящем поединке.
Ти Джей Диллашоу против Алджамейна Стерлинга. Быть или не быть
18 июня 2022 09:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: Социальная сеть Алджамейна Стерлинга

Будет ли зарубон

Казалось, что все свершилось и бою быть. Ти Джей Диллашоу будет обрабатывать Алджамейна Стерлинга в стойке и угрожать его титулу чемпиона UFC в полулегком весе, который уже легитимен, но мы помним, что Стерлинг любит отжигать:

«Нет никакого боя, пока на бумаге не будет стоять подпись. И на данный момент у меня тот же контракт. Обычно, когда ты выигрываешь бой, твой гонорар повышается, но у меня не было никакой прибавки. Я рассчитываю на то, что работа на компанию окупится и принесет мне дивиденды в долгосрочной перспективе. В данный момент я тренируюсь, надеясь, что мы сможем прийти к соглашению об увеличении гонорара, что естественно для всех контрактов».

Синдром Фрэнсиса Нганну

Удивительно, но о каком повышении гонорара идет речь? Алджамейн Стерлинг — это не Фрэнсис Нганну, который зачистил весь тяжелый вес и является лучшим тяжеловесом в мире. Победа над Петром Яном принесла ему титул, но не добавила смелости. Сейчас он начинает откровенно избегать боя с Ти Джеем Диллашоу, который является жестким нокаутером и может доставить Стерлингу довольно серьезные проблемы. Представители UFC пока не дают своих комментариев, а бой находится не на стадии разработки, а в заморозке.

Алджамейн Стерлинг в последнем бою победил Петра Яна раздельным решением судей. На его счету двадцать одна победа и три поражения.

Ти Джей Диллашоу в последнем поединке победил Кори Сэндхагена раздельным судейским решением. В его статистике двадцать побед и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
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