Жозе Альдо и Мераб Двалишвили могут схлестнуться на турнире UFC 278

Похоже, что август обещает быть весьма жарким и речь идет не только о погоде. 20 августа пройдет турнир UFC 278, в главном бою которого Леон Эдвардс проведет реванш с Камару Усманом.

UFC

Жозе Альдо против Мераба Двалишвили

О таком сражении в клетке можно только мечтать. На данном этапе поединок находится в разработке, а это означает, что контракт на бой еще не подписан, но это чисто технический момент. Нас ожидает яркое противостояние «старика» Жозе Альдо и молодого, амбициозного проспекта Мераба Двалишвили. Возможно, что бойцы начнут активную раскрутку поединка в социальных сетях и устроят традиционный скандал. В октагоне же мы будем наблюдать откровенное «месиво». Двалишвили будет пытаться побороть Альдо, а легендарный бразилец нацелится на нокаут. В общем, нас ждет жаркий август…

Мераб Двалишвили в последнем поединке победил Марлона Мораеса техническим нокаутом во втором раунде. На его счету тринадцать побед и четыре поражения.

Жозе Альдо в последнем бою одержал победу над Робом Фонтом единогласным решением судей. На его счету тридцать одна победа и семь поражений.