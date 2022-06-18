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Жозе Альдо и Мераб Двалишвили могут схлестнуться на турнире UFC 278

В легчайшем весе UFC намечается знаковое противостояние. Мераб Двалишвили и Жозе Альдо могут пополнить кард турнира UFC 278.
Жозе Альдо и Мераб Двалишвили могут схлестнуться на турнире UFC 278
18 июня 2022 11:04
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Похоже, что август обещает быть весьма жарким и речь идет не только о погоде. 20 августа пройдет турнир UFC 278, в главном бою которого Леон Эдвардс проведет реванш с Камару Усманом.

UFC

Жозе Альдо против Мераба Двалишвили

О таком сражении в клетке можно только мечтать. На данном этапе поединок находится в разработке, а это означает, что контракт на бой еще не подписан, но это чисто технический момент. Нас ожидает яркое противостояние «старика» Жозе Альдо и молодого, амбициозного проспекта Мераба Двалишвили. Возможно, что бойцы начнут активную раскрутку поединка в социальных сетях и устроят традиционный скандал. В октагоне же мы будем наблюдать откровенное «месиво». Двалишвили будет пытаться побороть Альдо, а легендарный бразилец нацелится на нокаут. В общем, нас ждет жаркий август…

Мераб Двалишвили в последнем поединке победил Марлона Мораеса техническим нокаутом во втором раунде. На его счету тринадцать побед и четыре поражения.

Жозе Альдо в последнем бою одержал победу над Робом Фонтом единогласным решением судей. На его счету тридцать одна победа и семь поражений.

источник: «Советский спорт»
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