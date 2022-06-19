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Ночь судейских решений. Результаты турнира UFC on ESPN 37

В США состоялся турнир UFC Austin, в главном бою вечера Джош Эммет победил Келвина Каттара раздельным решением судей.
Ночь судейских решений. Результаты турнира UFC on ESPN 37
19 июня 2022 10:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: MMA Junkie

Победа Дамира Исмагулова

Россиянин Дамир Исмагулов одержал девятнадцатую победу подряд. Бой с Гурамом Кутателадзе получился более чем конкурентным. Грузинский спортсмен показал сильное выступление, но россиянин был точнее в стойке. По итогам трехраундового поединка Дамир Исмагулов одержал победу раздельным решением судей.

Поражение Альберта Дураева

Российский спортсмен Альберт Дураев прервал свою победную серию, которая составила десять побед кряду. Хоакин Бакли оказался сильнее Дураева во всех аспектах. Россиянин пропустил несколько ощутимых попаданий, а под его глазом появилась гематома. Поединок был остановлен врачом в третьем раунде.

Главный бой

Главное событие ночи поединков дошло до судейского решения. Результат получился весьма спорным. Джош Эммет одержал победу раздельным решением судей, он шел вперед и контролировал центр октагона, а Келвин Каттар работал вторым номером и избегал размеров.

Технические результаты турнира UFC on ESPN 37

Главные бои:

  • Джош Эмметт победил Келвина Каттара раздельным решением судей
  • Кевин Холланд победил Тима Минса сабмишеном во втором раунде
  • Хоакин Бакли победил Альберта Дураева техническим нокаутом в третьем раунде (остановка врача)
  • Дамир Исмагулов победил Гурама Кутателадзе раздельным решением судей
  • Грегори Родригес победил Джулиана Маркеса нокаутом в первом раунде
  • Адриан Яниз победил Тони Келли техническим нокаутом в первом раунде

Предварительные поединки:

  • Наталия Сильва победила Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей
  • Мария Оливейра победила Глорию де Паулу раздельным решением судей
  • Джеремия Веллс победил Корта Макги нокаутом в первом раунде
  • Рикардо Рамос победил Дэнни Чавеса нокаутом в первом раунде
  • Коди Стэманн победил Эдди Вайнлэнда техническим нокаутом в первом раунде
  • Фил Хоус победил Деронаа Винна техническим нокаутом во втором раунде
  • Роман Долидзе победил Кайла Дакаса техническим нокаутом в первом раунде

источник: «Советский спорт»
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