Ночь судейских решений. Результаты турнира UFC on ESPN 37

Победа Дамира Исмагулова

Россиянин Дамир Исмагулов одержал девятнадцатую победу подряд. Бой с Гурамом Кутателадзе получился более чем конкурентным. Грузинский спортсмен показал сильное выступление, но россиянин был точнее в стойке. По итогам трехраундового поединка Дамир Исмагулов одержал победу раздельным решением судей.

Поражение Альберта Дураева

Российский спортсмен Альберт Дураев прервал свою победную серию, которая составила десять побед кряду. Хоакин Бакли оказался сильнее Дураева во всех аспектах. Россиянин пропустил несколько ощутимых попаданий, а под его глазом появилась гематома. Поединок был остановлен врачом в третьем раунде.

Главный бой

Главное событие ночи поединков дошло до судейского решения. Результат получился весьма спорным. Джош Эммет одержал победу раздельным решением судей, он шел вперед и контролировал центр октагона, а Келвин Каттар работал вторым номером и избегал размеров.

Технические результаты турнира UFC on ESPN 37

Главные бои:

Джош Эмметт победил Келвина Каттара раздельным решением судей

Кевин Холланд победил Тима Минса сабмишеном во втором раунде

Хоакин Бакли победил Альберта Дураева техническим нокаутом в третьем раунде (остановка врача)

Дамир Исмагулов победил Гурама Кутателадзе раздельным решением судей

Грегори Родригес победил Джулиана Маркеса нокаутом в первом раунде

Адриан Яниз победил Тони Келли техническим нокаутом в первом раунде

Предварительные поединки: