Каттар снова проиграл. Кто следующий для самого нестабильного бойца UFC

Келвин Каттар продолжает удивлять и по праву считается одним из самых нестабильных бойцов UFC, который чередует победы с поражениями. Заметим, что бой с Джошем Эмметом был абсолютно равным.

Реванш с Джошем Эмметом

Все мы помним, что UFC любит организовывать реванши, но в основном в титульных боях. Проблема в том, что до боя Каттар занимал четвертую строчку лучших полулегковесов UFC, а Эммет седьмую, но сейчас все смешается.

Корейский Зомби

Понятно, что теперь Келвину Каттару придется драться с соперниками, которые находятся ниже его в рейтинге. Чэн Сон Джунг — идеальный противник для американца. Каттар может без проблем финишировать его досрочно, но все зависит от его настроя на поединок. Такой уж он боец…

Арнольд Аллен

Невероятно перспективный англичанин, Он идет на серии из одиннадцати побед кряду и давно заслуживает самых сильных соперников. Келвин Каттар может стать трамплином для его дальнейшего продвижения к титулу.

Забит Магомедшарипов

Он же ушел… Да, но Магомедшарипов, так кажется, сам не знает чего хочет и может вернуться в любое время, а реванш с Забитом может стать для американца великолепной возможностью закрыть поражение или снова уступить.





