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«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе

Топовый российский полусредневес выступит на турнире Eagle FC в Казахстане, который состоится 16 июля.
«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе
20 июня 2022 15:18
автор: Антон Купреченков
автор фото: Eagle FC

Соперником Гамзата Хирамагомедова станет казахский боец Даурен Ермеков. Спортсмены разыграют временный титул Eagle FC в полусреднем весе.

Гамзат Хирамагомедов прокомментировал предстоящее событие для «Советского спорта»:

«Я давно ждал возможность сразиться за титул и вот это событие анонсировано официально. Могу сказать, что Даурен Ермеков очень крепкий боец и заслуживает мое уважение, но сейчас он стоит на моем пути к поясу, Буду рад подраться в Казахстане. Мой бой весной был отменен, а сейчас я хочу как можно быстрее вернуться в октагон. Титульный бой — отличная возможность проявить себя и стать еще популярнее».

Фото: Eagle FC

Даурен Ермеков в последнем поединке победил Нутсалхана Умаханова единогласным решением судей. В его рекорде пятнадцать побед и пять поражений.

Гамзат Хирамагомедов в последнем бою нокаутировал Джулиано дел Вигну в первом раунде. На его счету десять побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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