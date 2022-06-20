«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе

Соперником Гамзата Хирамагомедова станет казахский боец Даурен Ермеков. Спортсмены разыграют временный титул Eagle FC в полусреднем весе.

Гамзат Хирамагомедов прокомментировал предстоящее событие для «Советского спорта»:

«Я давно ждал возможность сразиться за титул и вот это событие анонсировано официально. Могу сказать, что Даурен Ермеков очень крепкий боец и заслуживает мое уважение, но сейчас он стоит на моем пути к поясу, Буду рад подраться в Казахстане. Мой бой весной был отменен, а сейчас я хочу как можно быстрее вернуться в октагон. Титульный бой — отличная возможность проявить себя и стать еще популярнее».

Фото: Eagle FC

Даурен Ермеков в последнем поединке победил Нутсалхана Умаханова единогласным решением судей. В его рекорде пятнадцать побед и пять поражений.

Гамзат Хирамагомедов в последнем бою нокаутировал Джулиано дел Вигну в первом раунде. На его счету десять побед и одно поражение.