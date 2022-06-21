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Серроне хочет биться с Лозоном и не планирует завершать спортивную карьеру

Ветеран ММА Дональд Серроне и Джо Лозон должны были встретиться в рамках турнира UFC 274, но Лозон почувствовал себя плохо и поединок был отменен.
Серроне хочет биться с Лозоном и не планирует завершать спортивную карьеру
21 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

Это уже вторая отмена поединка, оба бойца должны были встретиться еще в мае, но тогда подкачал Дональд Серроне, который умудрился простудиться. Сейчас неудача настигла Джо Лозона, которого атаковали судороги на ноге, но «Ковбой» полон желания закрыть этот вопрос и провести поединок:

«Джо написал мне сообщение, он извинился, сказав, что не может встать на свою ногу. Теперь между нами 1-1. Джо Лозон — крепкий парень, который любит драться. Не похоже, что он придумал такую историю и схитрил. Выздоравливай! Однажды мы обязательно подеремся! Я очень хочу с ним биться, не знаю, что там с его ногой, сколько времени потребуется на восстановление, но мы уже ведем переговоры. В UFC очень хотят организовать мне поединок. Я попросил, чтобы мне дали возможность подраться в промежуточном весе, а для боя с Джо — я снова вернусь в легкий вес».

Фото: Соцсети Дональда Серроне

Дональд Серроне в последнем бою уступил Алексу Мороно техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде тридцать шесть побед, шестнадцать поражений, а два поединка закончились без объявления результата.

Джо Лозон в последнем поединке победил Джонатана Пирса техническим нокаутом в первом раунде. На его счету тридцать побед и шестнадцать поражений.

источник: «Советский спорт»
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