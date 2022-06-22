Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»

Нас ожидает несколько зрелищных поединков по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В рамках турнира вступит бразильский тяжеловес Зулузинью, который подерется с Пельменем.
ГДЕ СМОТРЕТЬ «НАШЕ ДЕЛО»
Прямой эфир турнира будет показан в приложении букмекерской конторы Winline. Начало главного карда стартует 22 июня в 22:00 по московскому времени. Полная запись турнира будет доступна в записи на официальных каналах промоушена в YouTube и Rutube.
Основной кард турнира «Наше Дело»
● Романкевич – Шульский;
● Камоцкий (Пельмень) – Зулузиньо;
● Солонин – Новиков;
● Ибрагимов – Ялымов;
● Намитов – Назакатов;
● Беляев – Абдурохмонов.
источник: «Советский спорт»