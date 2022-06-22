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Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»

22 июня в Москве состоится новый ивент поп-ММА промоушена «Наше Дело», в главном поединке Павел Шульский сразится с Петром Романкевичем.
Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»
22 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Наше Дело»

Нас ожидает несколько зрелищных поединков по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В рамках турнира вступит бразильский тяжеловес Зулузинью, который подерется с Пельменем.

ГДЕ СМОТРЕТЬ «НАШЕ ДЕЛО»

Прямой эфир турнира будет показан в приложении букмекерской конторы Winline. Начало главного карда стартует 22 июня в 22:00 по московскому времени. Полная запись турнира будет доступна в записи на официальных каналах промоушена в YouTube и Rutube.

«Наше Дело»

Основной кард турнира «Наше Дело»

Романкевич – Шульский;

Камоцкий (Пельмень) – Зулузиньо;

Солонин – Новиков;

Ибрагимов – Ялымов;

Намитов – Назакатов;

Беляев – Абдурохмонов.

источник: «Советский спорт»
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