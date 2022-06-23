Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

Всех волнует главное противостояние. Топовый Царукян выйдет в октагон против опасного поляка Матеуша Гамрота. Россиянин не проигрывает уже три года, а польский боец идет на серии из трех побед кряду. Казахский боец Шавкат Рахмонов поприветствует в октагоне UFC Нила Мэгни, а Умар Нурмагомедов сразится с Нейтом Мэниссом. В рамках турнира свой очередной поединок проведет Сергей Морозов, который представляет Казахстан.

Фото: Соцсети Умара Нурмагомедова

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 57

Турнир стартует 26 июня в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени, а главный бой около 06:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 57

Главные поединки:

Арман Царукян — Матеуш Гамрот

Нил Магни — Шавкат Рахмонов

Джош Парисян — Алан Бодо

Тиаго Мойсес — Кристос Гиагос

Умар Нурмагомедов — Нэйт Манесс

Крис Кертис — Родольфо Виейра

Прелимы:

Тафон Нчукви — Карлос Ульберг

Ти Джей Браун — Нурданбике Шайлан

Сергей Морозов — Раулиан Пэйва

Джи Пи Байс — Коди Дерден

Марио Баутиста — Брайан Келлехер