Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО
Всех волнует главное противостояние. Топовый Царукян выйдет в октагон против опасного поляка Матеуша Гамрота. Россиянин не проигрывает уже три года, а польский боец идет на серии из трех побед кряду. Казахский боец Шавкат Рахмонов поприветствует в октагоне UFC Нила Мэгни, а Умар Нурмагомедов сразится с Нейтом Мэниссом. В рамках турнира свой очередной поединок проведет Сергей Морозов, который представляет Казахстан.
ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 57
Турнир стартует 26 июня в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени, а главный бой около 06:30.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 57
Главные поединки:
Арман Царукян — Матеуш Гамрот
Нил Магни — Шавкат Рахмонов
Джош Парисян — Алан Бодо
Тиаго Мойсес — Кристос Гиагос
Умар Нурмагомедов — Нэйт Манесс
Крис Кертис — Родольфо Виейра
Прелимы:
Тафон Нчукви — Карлос Ульберг
Ти Джей Браун — Нурданбике Шайлан
Сергей Морозов — Раулиан Пэйва
Джи Пи Байс — Коди Дерден
Марио Баутиста — Брайан Келлехер