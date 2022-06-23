ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57

26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера Арман Царукян будет драться с Матеушем Гамротом.
Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57
23 июня 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт UFC

ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО

Всех волнует главное противостояние. Топовый Царукян выйдет в октагон против опасного поляка Матеуша Гамрота. Россиянин не проигрывает уже три года, а польский боец идет на серии из трех побед кряду. Казахский боец Шавкат Рахмонов поприветствует в октагоне UFC Нила Мэгни, а Умар Нурмагомедов сразится с Нейтом Мэниссом. В рамках турнира свой очередной поединок проведет Сергей Морозов, который представляет Казахстан.

Фото: Соцсети Умара Нурмагомедова

ГДЕ СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 57

Турнир стартует 26 июня в 02:00 по Москве. Основной кард стоит ожидать в районе 05:00 по московскому времени, а главный бой около 06:30.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 57

Главные поединки:

Арман Царукян — Матеуш Гамрот
Нил Магни — Шавкат Рахмонов
Джош Парисян — Алан Бодо
Тиаго Мойсес — Кристос Гиагос
Умар Нурмагомедов — Нэйт Манесс
Крис Кертис — Родольфо Виейра

Прелимы:

Тафон Нчукви — Карлос Ульберг
Ти Джей Браун — Нурданбике Шайлан
Сергей Морозов — Раулиан Пэйва
Джи Пи Байс — Коди Дерден
Марио Баутиста — Брайан Келлехер

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57
Российско-польское противостояние в главною бою. Где смотреть и кто дерется на турнире UFC Vegas 57
26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном поединке вечера Арман Царукян будет драться с Матеушем Гамротом.
23.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Почему Токову не светит бой с Мусаси, а придется продолжать биться с ноунеймами из Bellator
Почему Токову не светит бой с Мусаси, а придется продолжать биться с ноунеймами из Bellator
25 июня в США состоится турнир Bellator 282, в рамках которого свой очередной поединок проведет топовый российский средневес Анатолий Токов, а его соперником станет никому не известный американец Мухаммад Абдуллах.
22.06.2022 17:28
ММА
автор: Антон Купреченков
Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»
Шульский против Романкевича. Где смотреть очередной турнир «Наше Дело»
22 июня в Москве состоится новый ивент поп-ММА промоушена «Наше Дело», в главном поединке Павел Шульский сразится с Петром Романкевичем.
22.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Серроне хочет биться с Лозоном и не планирует завершать спортивную карьеру
Серроне хочет биться с Лозоном и не планирует завершать спортивную карьеру
Ветеран ММА Дональд Серроне и Джо Лозон должны были встретиться в рамках турнира UFC 274, но Лозон почувствовал себя плохо и поединок был отменен.
21.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе
«Ермеков находится на моем пути». Гамзат Хирамагомедов сразится за титул Eagle FC в полусреднем весе
Топовый российский полусредневес выступит на турнире Eagle FC в Казахстане, который состоится 16 июля.
20.06.2022 15:18
ММА
автор: Антон Купреченков
Каттар снова проиграл. Кто следующий для самого нестабильного бойца UFC
Каттар снова проиграл. Кто следующий для самого нестабильного бойца UFC
Боец легчайшего веса UFC Келвин Каттар потерпел очень странное поражение от Джоша Эммета и оставил много вопросов, а мы составили список его потенциальных соперников.
20.06.2022 08:56
ММА
автор: Антон Купреченков
Ночь судейских решений. Результаты турнира UFC on ESPN 37
Ночь судейских решений. Результаты турнира UFC on ESPN 37
В США состоялся турнир UFC Austin, в главном бою вечера Джош Эммет победил Келвина Каттара раздельным решением судей.
19.06.2022 10:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами
Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами
Международный промоушен Glory, который является организатором поединков по правилам кикбоксинга уволил всех российских спортсменов.
19.06.2022 09:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Жозе Альдо и Мераб Двалишвили могут схлестнуться на турнире UFC 278
Жозе Альдо и Мераб Двалишвили могут схлестнуться на турнире UFC 278
В легчайшем весе UFC намечается знаковое противостояние. Мераб Двалишвили и Жозе Альдо могут пополнить кард турнира UFC 278.
18.06.2022 11:04
ММА
автор: Антон Купреченков
Ти Джей Диллашоу против Алджамейна Стерлинга. Быть или не быть
Ти Джей Диллашоу против Алджамейна Стерлинга. Быть или не быть
По информации инсайдеров стало известно, что Диллашоу и Стерлинг будут драться 11 сентября и разыграют титул чемпиона UFC в полулегком весе, но действующий чемпион заявил, что ничего не знает о предстоящем поединке.
18.06.2022 09:25
ММА
автор: Антон Купреченков
День хоккея 3х3 в Балашихе с людьми из НХЛ и L’One на разогреве! Что нужно знать о турнире «Лига Ставок City Cup»
25 июня в подмосковной Балашихе пройдет «Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» с участием целой россыпи хоккейных звезд.
Бред и цирк! Что говорят о планах Алины Загитовой провести боксерский поединок против олимпийского чемпиона Токио
Показательный бой между фигуристкой Алиной Загитовой и боксером Альбертом Батыргазевым хотят устроить 25 июня в «Лужниках», приурочив ко Дню московского спорта.
Как зарабатывать на экзотическом виде спорта в России? Рассказывает совладелец клубов City Squash Павел Петриков
26 мая совладелец сети сквош-клубов City Squash Павел Петриков стал лауреатом Премии «Спорт и Россия» в номинации «За достижения в области управления спортивными клубами». После награждения бизнесмен рассказал, как после долгих лет работы в интернет-маркетинге он построил успешный бизнес на не самой популярной в России игре, отдаленно напоминающей теннис.
Бакаев уже забивает за «Зенит» пенальти! Как стартовал «Кубок PARI Премьер»
Бакаев уже забивает за "Зенит" победные пенальти! Как стартовал "Кубок PARI Премьер"
Декабрь и февраль без футбола, финишная прямая — в июне. РПЛ обнародовала календарь сезона-2022/23
Новый футбольный сезон в России начнется 9 июля многострадальным Суперкубком, а завершится 11 июня следующего года финалом Кубка.
ФИФА продлила «правило о легионерах РПЛ». Чем этот грабеж грозит России
Международная федерация футбола еще в течение года будет разрешать легионерам российских клубов приостанавливать контракты в одностороннем порядке.
Кто объединяет золотые эпохи Джордана и Карри? Конечно, девятикратный чемпион НБА Стив Керр!
За 76 лет существования НБА лишь один человек был ее многократным чемпионом и в качестве баскетболиста, и в роли главного тренера. Это Стив Керр, под чьим руководством «Голден Стэйт Уорриорз» недавно завоевал очередной титул.
«Все играли в горячо-холодно. Сегодня мой ответ: тепло». Медведев — о трансферах «Зенита» и Суперкубке со «Спартаком»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции перед стартом «Кубка PARI Премьер» прокомментировал решения ФИФА о легионерах РПЛ, возможность приобретения у «Сочи» Матео Кассьерры и обстоятельства матча за Суперкубок-2022 в Санкт-Петербурге.
Кучеров и Василевский реанимировали «Тампу»! Как клуб-чемпион размочил счет в финале Кубка Стэнли (видео)
Две голевые передачи Никиты Кучерова и 37 сэйвов Андрея Василевского помогли «молниям» выиграть третий матч финала плей-офф НХЛ у «Колорадо» (6:2) и сократить отставание в серии (1-2).
Суперстарт Непомнящего в Мадриде и «амнистия» в дзюдо. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика