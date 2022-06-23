Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282

Что будет интересного
Разумеется, что всех интересует главный поединок турнира. Легендарный Гегард Мусаси в очередной раз защищает титул в среднем весе, а противостоять ему будет непобежденный проспект Джонни Эблин. Россиянин Магомед Магомедов будет драться в четвертьфинальном поединки гран-при легчайшего веса с Энрике Барзолой.
В рамках Bellator 282 россиянин Александр Шаблий подерется с Брентом Примусом, а Анатолий Токов сразится с Мухаммадом Абдуллахом.
Как смотреть турнир в обход блокировки
Bellator 282 пройдет в США в ночь с 24 на 25 июня, начало прямой трансляции в 01.00 по московскому времени.
1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.
2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.
Состав участников Bellator 282
Основной кард:
- Гегард Мусаси — Джонни Эблен
- Магомед Магомедов — Энрике Барзола
- Леандро Хиго — Дэнни Сабателло
- Брент Примус — Александр Шаблий
- Кэт Зингано — Пэм Соренсон
Предварительный кард:
- Алехандра Лара — Илара Джоан
- Бреннан Уорд — Кассиус Кейн
- Сабах Хомаси — Мейсон Мендонса
- Лукас Бреннан — Джонни Сото
- Дэн Морет — Кайллис Мота
- Аарон Джеффери — Фабио Агулар
- Брюс Логан — Мандел Малло