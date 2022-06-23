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Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282

25 июня в США пройдет турнир Bellator 282, в главном бою вечера Гегард Мусаси будет защищать титул чемпиона Bellator в среднем весе, а его соперником станет непобежденный Джонни Эблин.
Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282
23 июня 2022 13:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Bellator

Что будет интересного

Разумеется, что всех интересует главный поединок турнира. Легендарный Гегард Мусаси в очередной раз защищает титул в среднем весе, а противостоять ему будет непобежденный проспект Джонни Эблин. Россиянин Магомед Магомедов будет драться в четвертьфинальном поединки гран-при легчайшего веса с Энрике Барзолой.

В рамках Bellator 282 россиянин Александр Шаблий подерется с Брентом Примусом, а Анатолий Токов сразится с Мухаммадом Абдуллахом.

Как смотреть турнир в обход блокировки

Bellator 282 пройдет в США в ночь с 24 на 25 июня, начало прямой трансляции в 01.00 по московскому времени.

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Состав участников Bellator 282

Основной кард:

  • Гегард Мусаси — Джонни Эблен
  • Магомед Магомедов — Энрике Барзола
  • Леандро Хиго — Дэнни Сабателло
  • Брент Примус — Александр Шаблий
  • Кэт Зингано — Пэм Соренсон

Предварительный кард:

  • Алехандра Лара — Илара Джоан
  • Бреннан Уорд — Кассиус Кейн
  • Сабах Хомаси — Мейсон Мендонса
  • Лукас Бреннан — Джонни Сото
  • Дэн Морет — Кайллис Мота
  • Аарон Джеффери — Фабио Агулар
  • Брюс Логан — Мандел Малло

источник: «Советский спорт»
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Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282
25 июня в США пройдет турнир Bellator 282, в главном бою вечера Гегард Мусаси будет защищать титул чемпиона Bellator в среднем весе, а его соперником станет непобежденный Джонни Эблин.
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