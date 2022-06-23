Мусаси защищает титул, трое россиян дерутся в карде. Состав и просмотр Bellator 282

Что будет интересного

Разумеется, что всех интересует главный поединок турнира. Легендарный Гегард Мусаси в очередной раз защищает титул в среднем весе, а противостоять ему будет непобежденный проспект Джонни Эблин. Россиянин Магомед Магомедов будет драться в четвертьфинальном поединки гран-при легчайшего веса с Энрике Барзолой.

В рамках Bellator 282 россиянин Александр Шаблий подерется с Брентом Примусом, а Анатолий Токов сразится с Мухаммадом Абдуллахом.

Как смотреть турнир в обход блокировки

Bellator 282 пройдет в США в ночь с 24 на 25 июня, начало прямой трансляции в 01.00 по московскому времени.

1. Telegram-каналы. Все очень просто. Наверняка любители ММА подписаны на различные тематические Telegram-каналы, в них, за несколько часов до начала турнира, будут опубликованы несколько рабочих ссылок, смело переходите по ним и наслаждайтесь боями.

2. «ВКонтакте». Все наши просмотры боев начинались именно там. В поиске групп вводите – MMA, а потом, когда появится список сообществ, заходите в самые крупные и ищите ссылки там, они будут на стене сообщества.

Состав участников Bellator 282

Основной кард:

Гегард Мусаси — Джонни Эблен

Магомед Магомедов — Энрике Барзола

Леандро Хиго — Дэнни Сабателло

Брент Примус — Александр Шаблий

Кэт Зингано — Пэм Соренсон

Предварительный кард: