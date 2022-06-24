Гегард Мусаси готов к постоянным вызовам и собирается удерживать пояс чемпиона Bellator

Гегард Мусаси является одним из самых лучших средневесов мира и одной из главных звезд Bellator, Пока он не собирается никуда уходить и планирует удерживать свой пояс.

О конкуренции в среднем весе Bellator

— Всегда есть еще один парень. Фабиан Эдвардс, Анатолий Токов, Йоэль Ромеро. Дело в том, что вы никогда не сможете зачистить дивизион полностью. Всегда есть кто-то еще. Сейчас я настраиваюсь на бой с Джонни Эблином, а потом буду смотреть на новые вызовы. Я не очень люблю драться. ММА — это моя работа.

Bellator

Потенциальные соперники

— Единственные, кто выделяются в моем дивизионе — это Токов и Эдвардс, ниже рейтингом я толком никого пока не знаю.

О боксерских поединках

— На голых кулаках я драться не буду — даже не предлагайте. Раньше я думал о бое с Андерсоном Сильвой, но по правилам бокса. Мне кажется, что он неплохо себя там чувствует, а других я для этого не вижу… У меня проблемы с запястьями, сейчас мне не до бокса, но в будущем я еще подумаю над этим.

Bellator

Гегард Мусаси в последнем бою победил Остина Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде. На его счету сорок девять побед, две ничьи и семь поражений.